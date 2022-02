Concert Inès De Bruyn ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 5 février 2022 16:30, Caen.

Samedi 5 février, 16h30 Sur place Gratuit, sur présentation du passe vaccinal https://www.esam-c2.fr/Portes-ouvertes-435

Concert et restitution de workshop

A l’occasion des portes ouvertes de l’ésam Caen/Cherbourg et en conclusion du workshop ACOUSTIC CAMERAS LAB, découvrez les créations online réalisées par les étudiant.e.s et le concert exceptionnel d’Inès de Bruyn.

Dans l’atelier mené sur une proposition d’Inès de Bruyn et organisé et encadré par Nicolas Germain et Thierry Weyd.

Rendez-vous dans l’auditorium de l’ésam site de Caen à 16h30 le samedi 5 février 2022.

https://lab.acousticcameras.org

Inès de Bruyn

À l’issue d’un parcours de musique classique, à la Maîtrise de Radio France notamment, c’est en travaillant à France Culture qu’elle découvre la création radiophonique. Tout un univers sonore s’ouvre alors, une autre forme de musique, plus libre.

Depuis 2013 elle investit le champ de la musique électroacoustique où la partition est un enregistreur, les instruments des micros et les notes parfois des grincements de porte ou des gouttes d’eau.

Après des travaux plutôt acousmatiques, elle cherche maintenant à retrouver un geste qui engage le corps en live, sans ordinateur, avec des micros, quelques instruments (shruti box, chalumeau, boîte à ressorts…) pédales d’effets, et sa voix présente en vocalises façon instrument. Le choix de ces objets compose un instrumentarium plus ou moins portatif qui permet une approche sensorielle et improvisée de la musique, où la fragilité de l’instant est au centre de ces tentatives.

Elle est aussi la moitié phonique des PaintFonics et fabrique avec Nathalie Sabah pour les images, des vidéos d’animation diffusées lors de projection-concerts électroacoustique.

Ses compositions s’inscrivent dans les questionnements contemporains, migrations, accélération du temps, mémoire des lieux, infra-ordinaire, rapport au corps…

Acoustic Cameras Lab

est une expérience pédagogique inventée par Optical Sound & la Manufacure des Cactées en écho à la collection ACOUSTIC CAMERAS (http://www.acousticcameras.org).

Cette année 2021 – 2022 ce projet en écoles est mené en partenariat avec l’ESADTPM (école d’art de Toulon) et l’UFR Ingémédia, Master Création Numérique de Toulon.

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados

samedi 5 février – 16h30 à 17h30