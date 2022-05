Ateliers de pratique artistique ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 14 septembre 2020 09:00, Caen.

14 septembre – 30 novembre 2020 Sur place Inscription annuelle plein tarif: 53€ (6-7 ans), 74€ (8-13 ans), 96€ (14-18 ans) et 275€ pour les adultes. Des tarifs réduits (de -20% à -80%) sont accessibles en fonction du Quotient Familial mensuel du foyer. https://www.esam-c2.fr/Ateliers

De mi-septembre à fin juin, l’ésam Caen/Cherbourg propose sur ses deux sites 78 ateliers hebdomadaires de pratique artistique ouverts aux enfants, adolescent.e.s et adultes sur leur temps libre.

Ces ateliers ont pour objectif de développer la créativité et l’expression artistique par l’expérimentation de techniques variées (sculpture, peinture, céramique, gravure, photographie…) et la découverte du travail d’artistes contemporains.

Les inscriptions pour l’année 2020-21 se terminent le 30 novembre.

Ateliers jeune public (6—18 ans)

D’une durée hebdomadaire d’1h ou d’1h30, les ateliers 6—13 ans sont conçus pour stimuler le désir de créer des enfants en développant leur imaginaire, leur sens de l’observation et leur curiosité. Ils s’organisent ainsi autour d’exercices ludiques et variés qui reposent sur la manipulation des matériaux et la découverte de diverses techniques (dessin, peinture, gravure, volume, modelage, collage, etc.).

Plus spécialisés, les ateliers proposés aux adolescent.e.s de 14 à 18 ans, d’une durée de 2h, placent les élèves dans une expérience plastique spécifique afin de faire naître des propositions personnelles.

Ateliers public adulte

Les ateliers adultes s’adressent, via des méthodes pédagogiques progressives, à un public désireux de s’initier aux arts plastiques ou d’approfondir sa pratique personnelle.

D’une durée hebdomadaire de 2h30, ils favorisent l’acquisition des moyens nécessaires au développement d’une expression artistique personnelle et sensibilisent à la création contemporaine.

Permettre aux élèves d’aborder la « feuille blanche », de réfléchir un sujet de travail, d’explorer des techniques et de connaître l’oeuvre d’artistes plasticiens d’hier et d’aujourd’hui, tels sont les principaux objectifs de ces ateliers de production et d’expérimentation.

Renseignements auprès de : grand-public-caen@esam-c2.fr

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados

