Atelier de fantômes désirables – Exposition ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 10 mars 2022

Exposition du 10 au 31 mars 2022, vernissage le 10 mars à 18h30.

Je songeais que Philis des enfers revenue,

Voulait que son fantôme encore fît l’amour.

Son ombre dans mon lit se glissa toute nue

Et me dit : « Me voici de retour,

Je n’ai fait qu’embellir en ce triste séjour

Où depuis ton départ le sort m’a retenue.

Je viens pour rebaiser le plus beau des amants,

Je viens pour remourir dans tes embrassements. »

Alors, quand cette idole eut abusé ma flamme,

Elle me dit : « Adieu, je m’en vais chez les morts.

Comme tu t’es vanté d’avoir foutu mon corps,

Tu pourras te vanter d’avoir foutu mon âme. »

Extrait d’un poème sans titre, attribué à Théophile de Viau

_

Emmanuel Guillaud crée des espaces de rencontres.

Des lieux sombres, parfois labyrinthiques, où des projections synchronise es entaillent la nuit et le silence.

Les images sont projetées, toujours à taille humaine, sur des voiles rugueuses, des miroirs, de la laine de verre, du be ton ou, ici, des films holographiques. Ces textures transforment, e moussent, frictionnent les images. La projection devient matière fantasmagorique.

Ces the âtres d’ombres invitent aux rencontres possibles entre les corps projetés et ceux du public.

L’atelier des fantômes désirables s’inscrit dans le cadre de deux projets au long cours de l’artiste : « Fan-tasmagories, espaces pour une circulation queer des affects », recherche doctorale menée dans le cadre du programme RADIAN, et « I’ll lick the fog off your skin », une oeuvre tentaculaire née lors d’une résidence à la Villa Kujoyama (Kyoto, Japon).

Sur les pentes du Mont Kujoyama, en bordure de la forêt (traditionnellement le domaine des esprits, des dieux et des déesses), Emmanuel Guillaud a travaillé en duo avec le danseur Takao Kawaguchi.

Ensemble, ils se sont plongés dans de très nombreuses histoires du Japon ancien. Ils y découvrent que le désir n’y était pas perçu comme l’expression d’un moi intérieur figé, mais plutôt comme une force exté-rieure, bouleversante, fluide, qui transporte, transforme, fait disparaitre les barrières entre les genres, les sexualités, les vivants et les morts, les humain·e·s et les corps surnaturels.

L’ide e d’e nergie sexuelle (精気) y est e tonnamment proche du concept de gotentia gaudendis de Paul B. Preciado, cette « force organismique qui n’est ni masculine ni fe minine, ni humaine ni animale, qui solli-cite toutes les structures de l’âme » : la « force de transformation du monde en plaisir-avec ».

« Lors d’une re sidence à la Villa Kujoyama à Kyoto, Emmanuel Guillaud a projete des photo-graphies de kimono sur le corps de performers.

Des êtres androgynes, presque surnaturels, sont apparus comme des fantômes charge s du de sir du Japon ancien…

Ses images, membranes de lumière, se sont me tamorphose es en danse… Miroir des e volutions sexuelles et visuelles, les images sont ainsi poe tiques, sublimatrices, tout en gar-dant leur charge politique…

Naissent ainsi de nouvelles chairs et de très belles peaux »

Cle mentine Mercier, Libe ration, avril 2021

Née comme une performance (Villa Kujoyama, Kyoto et Institut français, Kyoto), transformée en installa-tion (Collection Lambert en Avignon), « I’ll lick the fog off your skin » est un projet aussi fluide que les désirs auxquels nous aspirons.

La version présentée ici est d’une part une étape de travail d’un projet au long cours, amené à se dé-ployer dans les années à venir. Elle fait suite à un tournage de nouvelles vidéos, à l’ésam Caen/Cherbourg également, 15 jours auparavant.

Plus qu’une exposition, l’espace est pensé comme un atelier ouvert, vivant et évolutif. Le public y rencon-trera des fantômes, mais aussi, parfois, des artistes travaillant dans la pénombre. Certains jours, des dan-seur·se·s seront invité.es à envahir l’espace et interagir avec des corps projetés. Ces interactions seront des répétitions ouvertes au public d’une version future de « I’ll lick the fog off your skin » pensée pour une scène. D’autre jours des étudiant.e.s de l’école inventeront avec Emmanuel Guillaud des projets d’autels pour divinités ecoqueer. Ces travaux seront progressivement ajoutés à l’exposition.

Enfin, une conférence sera proposée au cœur même de l’espace de projection.

_

Emmanuel Guillaud a commencé sa carrière d’artiste, d’abord en autodidacte, lors de huit années pas-sées à Tokyo. Chacune de ses oeuvres se déploie et se transforme au fil des années, dans différentes versions conçues in situ. Le plus souvent faites de multiples projections synchronisées, ses installations sont des fantasmagories contemporaines, des chorégraphies de multiples corps : ceux que les projec-tions font apparaître, les ombres des spectateur·rice·s et les corps de danseur·se·s qui parfois s’immiscent dans ces ballets nocturnes.

Les travaux d’Emmanuel Guillaud sont lie s à des positions, expe riences, affects ou de sirs minoritaires. Ou, de façon plus pre cise, ils cherchent à engager les visiteur·se·s dans un « devenir minoritaire ». Différentes versions de « until the sun rises » (2009 – 2015) ont été exposées au Musée d’art contemporain de Tokyo, au Singapore Art Museum, au Pavillon Vendôme (Clichy) et au ONE Archives at USC, Los An-geles. D’autres oeuvres incluent « Brûler les abîmes » (Plateforme, Laboratoire d’art contemporain Dun-kerque ; Fondazzjoni Kreattività, Malte ;..). Des versions précédentes de « I’ll lick the fog off your skin » ont été présentés à la Collection Lambert en Avignon, au Musée de la Chasse et de la Nature, Paris et à l’Institut Français du Kansai, Kyoto.

Représenté par la galerie Yumiko Chiba & Associates, Tokyo, Emmanuel Guillaud est diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy (DNSEP) et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il poursuit actuellement ses recherches dans le cadre du programme doctoral RADIAN et sera en résidence au Centre National de la Danse, Pantin, au printemps 2022.

(Courtesy : Galerie Yumiko Chiba & Associates, Tokyo)

_

L’exposition d’Emmanuel Guillaud s’inscrit dans un cycle de l’ésam Caen/Cherbourg présentant les recherches artistiques menées dans le cadre du doctorat Radian, doctorat initié avec l’École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie et l’école doctorale 558 HMPL de Normandie Université, et soutenu par la Région Normandie et le Ministère de la culture. Destiné à des artistes, auteurs, designers et architectes, le doctorat Radian propose de déployer des recherches à l’intérieur d’un travail de création artistique, à travers les processus, les langages et les méthodes des pratiques plastiques, dans un dialogue entre théorie et pratique. Le programme d’expositions et d’événements entend donner à voir les formes artistiques issues de ces recherches, en même temps qu’il constitue une étape du processus de recherche, permettant de mener des expérimentations formelles.

_

Exposition du 10 mars au 31 mars 2022

Du lundi au vendredi de 12h à 18h (jusqu’à 17h le vendredi)

Grande galerie de l’ésam Caen/Cherbourg – site de Caen

Entrée gratuite, sur présentation du passe vaccinal

Vernissage le jeudi 10 mars à 18h30

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados

