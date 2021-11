Art et philosophie – Accords et désaccords contemporains ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 25 novembre 2021 09:00, Caen.

Jeudi 25 novembre, 09h00 Sur place

Colloque co-organisé par la faculté de philosophie de l’université de Caen, l’École supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg et le FRAC Normandie Caen

Le 25 novembre à l’amphi de l’ésam Caen/Cherbourg, site de Caen.

Le 24 novembre à l’amphi de la MRSH, Université de Caen Normandie.

_

Colloque organisé par Laurent BUFFET (EA Identité et subjectivité, ésam Caen/Cherbourg) ) et Maud POURADIER (EA Identité et Subjectivité, université de Caen Normandie)

25 NOVEMBRE 2021

Amphi de l’ésam, site de Caen

Présidente de séance : MAUD POURADIER

9h00 LAURENT BUFFET (EA Identité et subjectivité / Esam Caen/Cherbourg) « Introduction : quelle(s) philosophie(s) pour l’art contemporain ? »

9h40 LESZEK BROGOWSKI (Université Rennes 2) « Wittgenstein revu et relu par les artistes »

24 NOVEMBRE 2021

Amphi de la MRSH, Université de Caen

8h45 Accueil des participants

9h00 Ouverture du colloque par LAURENT BUFFET et MAUD POURADIER

Président de séance : LAURENT BUFFET

9h30 CAROLE TALON-HUGON (Professeur à l’université de Paris-Sorbonne, Centre Victor Basch, présidente de la Société Française d’Esthétique) « Inspirations philosophiques : les références théoriques de l’art contemporain. »

10h10 MAUD POURADIER (mcf à l’université de Caen Normandie, EA Identité et Subjectivité) « Inspirations esthétiques : les références artistiques de la philosophie contemporaine. »

10h50 Discussions

11h20 Pause café

11h30 PAULINE NADRIGNY (mcf à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ISPJS) CYRIL CRIGNON (ESA, Nord Pas de Calais) et WILFRIED LAFORGE (SVA, New York) « Le réalisme contemporain : essai de synthèse »

12h10 Discussions

12h30 Pause déjeuner Président de séance : MARCIN STAWIARSKI (mcf à l’université de Caen, ERIBIA)

14h30 LAMBERT DOUSSON (professeur de théorie de l’art à l’ENSA de Dijon, Unité de Recherche Art et société) « La Révolution digitale dans la musique ou comment sortir du modernisme ».

15h10 MATTHIEU GUILLOT (docteur habilité en musicologie, chercheur associé au CREAA de l’université de Strasbourg) « Le souci du musical dans la conscience philosophique de Bernard Stiegler »

15h50 Discussions

16h20 JÉRÔME LAURENT (professeur à l’université de Caen Normandie, EA Identité et Subjectivité) « Jean-Louis Chrétien à l’écoute des oeuvres d’art »

17h Discussions

17h30 Projection de Letre de BENOÎT MAIRE, suivie d’un entretien.

_

Il n’est pas de philosophie de l’art qui n’élise un répertoire artistique qui convienne à ses interrogations et à ses thèses : la philosophie analytique de l’art et la phénoménologie de l’art se distinguent tout autant par leurs thèses et méthodes que par leurs affinités artistiques. L’intérêt de l’institutionnaliste Danto pour Marcel Duchamp s’oppose trait pour trait à l’intérêt du phénoménologue Ingarden pour Jacques Villon. Plus généralement, à l’intérêt très net de la philosophie analytique de l’art pour les cas limites de l’art contemporain, s’oppose un goût clairement affirmé de la phénoménologie de l’art pour le modernisme. De même, à une philosophie analytique de la littérature qui cherche à dérouter nos affinités pour les classiques répond par exemple la perspective de Martha Nussbaum, qui va au contraire y chercher un appui pour ses thèses néo-aristotéliciennes (Henry James) et néo-stoïciennes (Marcel Proust). On pourrait également comparer la manière dont Jacqueline Lichtenstein, dans son refus de l’assujettissement esthétique de l’art, choisit de s’intéresser de manière privilégiée à l’art classique (dont la philosophie analytique a peu à dire), tandis que Jacques Rancière, défenseur du projet esthétique, élit le cinéma et la photographie pour mieux définir l’expérience artistique comme un « sensorium paradoxal ». Critiquant la confusion entre originalité et créativité, et défendant une psychologie cognitive, la philosophie de la musique de Harry Lehmann fait de l’œuvre de David Cope son centre de gravité.

Réciproquement, la rencontre d’un artiste avec une œuvre philosophique ne semble jamais fortuite : l’importance de John Dewey pour John Cage et Allan Kaprow, ou de Merleau-Ponty pour l’art minimaliste, est avérée. Ce serait toutefois une erreur de considérer qu’une philosophie puisse être une source d’inspiration artistique ex nihilo. Ce n’est pas parce que Pierre Huyghe a lu Quentin Meillassoux que ses œuvres tendirent à montrer l’indépendance des objets, mais parce qu’il cherchait un art déshumanisé que les thèses de Meillassoux entrèrent en résonance avec son œuvre. L’importance de la référence deleuzienne dans la musique et l’art contemporains, alors même que la philosophie postmoderne n’a plus l’influence académique qu’elle avait, doit être mise en relation avec le développement de l’art numérique.

La philosophie a le goût de l’art, et des artistes ont un goût pour la philosophie. Mais ces affinités se rencontrent-elles, se croisent-elles, s’identifient-elles — sont-elles contemporaines, ou sont-elles en perpétuel décalage ?

Au-delà de l’affinité, que fait la philosophie à l’art, et que fait l’art à la philosophie ? Qu’a fait la phénoménologie au Minimalisme, qu’a fait l’œuvre de Wittgenstein à l’Art conceptuel ? Réciproquement, que fait Courbet à Jean-Luc Marion, que font Godard et Flaubert à Jacques Rancière ?

L’objet de ce colloque sera donc le suivant : suspendre toute interrogation de philosophie de l’art, et cartographier les relations entre art et philosophie afin de découvrir, dans leurs croisements, leurs rencontres, leurs répulsions ou leurs parallélismes, une éventuelle contemporanéité véritable – ou au contraire leur simultanéité non contemporaine. Notre seule restriction sera de se consacrer au xxie siècle. Bref, non pas un colloque de philosophie de l’art, mais un colloque de la philosophie avec l’art, et de l’art avec la philosophie. Un tel colloque est au soubassement d’une philosophie de l’art véritable. Si le domaine académique de la philosophie de l’art a une justification, ce ne peut être au sens où l’art serait un simple domaine d’objets ontologiques intéressants. La philosophie de l’art ne peut non plus se réduire à une forme de mystique de l’art, où la philosophie aurait mystérieusement à se mettre à l’écoute des œuvres et à en traduire imparfaitement les thèses. S’il peut y avoir philosophie de l’art véritable, et non réduction de l’art à la question ou relation mystique à l’art, elle doit reposer sur une relation effective entre philosophie et art, ayant une certaine valeur de vérité, autour de questions contemporaines. Cette contemporanéité peut avoir lieu par la médiation de références non communes, au-delà des décalages apparents et des désaccords. C’est cette contemporanéité paradoxale que le colloque cherchera à mettre en exergue.

https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/6951

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados

jeudi 25 novembre – 09h00 à 12h00