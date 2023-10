Dead cat bounce – Diplômé·es 2023 de l’ésam Caen/Cherbourg ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen Caen, 21 septembre 2023 19:30, Caen.

Exposition du 21 septembre au 21 octobre 2023, en partenariat avec L’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen. 21 septembre – 21 octobre 1

Deux lieux :

– Grande galerie et atrium de l’ésam site de Caen, du lundi au vendredi de 12h à 18h (jusqu’à 17h le vendredi)

– L’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen, du mardi au samedi de 14h à 18h

Vernissage le jeudi 21 septembre :

– à 18h à L’Artothèque de Caen

– à 19h30 à l’ésam.

Finissage le samedi 21 octobre de 14h à 18h

L’exposition Dead Cat Bounce, curatée par Victorine Grataloup et Salma Mochtari, rassemble les travaux de 21 jeunes artistes et designers qui ont obtenu en juin 2023 le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP – Bac+5, grade Master), option Art et option Design Éditions à l’ésam Caen/Cherbourg : Simon Barette, Virginie Bigot, Joanna Calderwood, Maël Colard, Clara Costopoulos, Marie Demazel, Zoé Gomont, Tanguy Gravelais, Léna Matevski, Fleur Mautuit, Mari Moullec, Sigrid Muraour, Lucien Perrin, Louise Perrot, Clémence Renaud, Cassie Ringuet, Loik Ruault, Alexandre Saladon, Lucie Salmagne, Charlotte Van Kemmel et Onys Wang.

Le dead cat bounce, littéralement rebond du chat mort, est une expression très imagée employée en économie ; c’est par ailleurs une œuvre de John Giorno à laquelle l’exposition emprunte son titre. À propos des multiples inventions lexicales autour de l’échange économique, la poétesse, artiste et chercheuse Anne-Sarah Huet (associée à l’exposition par un workshop préliminaire en mai) estime que « certaines ont lieu dans des contextes de productions de formes que l’on peut qualifier de poétiques. » Explorant les liens entre art et économie avec leurs fables à la fois pédagogiques et dangereuses, les plasticien·nes accompagnent l’exposition d’un fanzine pensé comme un guide de survie économique pour jeunes artistes.

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen Caen 14000 Calvados