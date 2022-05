Balade commentée « Les paysages de la Presqu’île : présent, passé, futur » ESAM Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Balade commentée « Les paysages de la Presqu’île : présent, passé, futur » ESAM, 19 septembre 2020 10:00, Caen. Samedi 19 septembre 2020, 10h00 Sur place Participation gratuite sous réserve des places disponibles. Inscription obligatoire. 0231155960, communication@caue14.fr, https://baladepaysagepresquile.eventbrite.fr Le CAUE du Calvados vous propose une balade à pied au coeur de la presqu’île de Caen, le samedi 19 septembre de 10h à 11h45, encadrée par Margaux DELPORTE, paysagiste au CAUE. Balade commentée « Les paysages de la Presqu’île : présent, passé, futur » Le samedi 19 septembre de 10h à 11h45 A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le CAUE du Calvados vous propose une balade à pied au coeur de la presqu’île de Caen, le samedi 19 septembre de 10h à 11h45. Elle sera encadrée par Margaux DELPORTE, paysagiste au CAUE du Calvados. La Presqu’île de Caen, territoire en transition sera à l’honneur. Au départ de l’ESAM, une déambulation à pied vous fera découvrir les différents paysages de la Presqu’île. Il s’agira de comprendre son évolution, de son histoire industrialo-portuaire à sa transformation en île habitable et habitée, cernée par l’Orne et son canal. Territoire d’expérimentations urbaines, vous aurez l’occasion de découvrir de nouvelles initiatives citoyennes et de nouveaux usages qui se développent sur la Presqu’île. Informations pratiques : limitée à 15 personnes. ESAM 17 Cours Caffarelli, 14000 Caen 14000 Caen Calvados samedi 19 septembre 2020 – 10h00 à 11h45

Détails Heure : 10:00 - 11:45 Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu ESAM Adresse 17 Cours Caffarelli, 14000 Caen Ville Caen lieuville ESAM Caen Departement Calvados

