Les 4 Saisons & Gloria De Vivaldi Prague
EGLISE ST JEAN, 19 novembre 2023, CAEN.

Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 16:00.
Tarif : 35.2 à 42.9 euros.

En chaque Tchèque , un musicien…Encore une fois, l'ensemble de Prague, composé de 40 artistes, impressionne par sa précision, sa vivacité, son unité et surtout sa joie de jouer ; ce qui rend humain la beauté de la Musique….SURPRENANT et EBLOUISSANT !!!…

EGLISE ST JEAN
CAEN
110 rue St jean
Calvados

