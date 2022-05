SUSPENDU / Manière d’hybrider des mondes – Exposition Eglise Saint-Nicolas, 3 novembre 2020 14:00, Caen.

3 – 22 novembre 2020 Sur place Sous réserve des contraintes sanitaires liées au Covid-19

Exposition des travaux des diplômé·e·s 2020 en Art, Architecture et Design en Normandie.

NOTE NOVEMBRE 2020 : conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, les événements culturels sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

___

Du 3 au 22 novembre, dans l’église Saint Nicolas de Caen et la grande galerie de l’ésam, l’exposition “Manière d’hybrider des mondes” rassemblera 60 diplômé·e·s 2020 de grade Master des écoles supérieures d’art et d’architecture de Normandie. Les travaux plastiques, graphiques et architecturaux de ces jeunes artistes, designers et Diplômé·e·s d’État Architecte ont été sélectionnés par l’historien de l’art et commissaire d’exposition indépendant Matthieu Lelièvre.

Après une première édition en 2019 à Rouen, c’est la seconde fois que les trois établissements d’enseignement supérieur Culture de Normandie – l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg, l’École Supérieure d’Art et Design Le Havre/Rouen et l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie – unissent leurs efforts pour présenter un large panorama des créations de leurs diplômé·e·s.

—–

” J’ai remarqué dans les travaux des diplômé·e·s des trois écoles un goût très prononcé pour l’apprentissage et le croisement des méthodes et un désintérêt relatif pour l’objet fini. C’est assez symptomatique d’un monde incertain qui pousse les étudiant·e·s à développer des outils et des armes pour affronter la sortie de l’école et affronter le monde, plutôt (un peu rapidement dit) que de l’encombrer. Manières d’hybrider des mondes est le titre de cette exposition qui interroge les jeunes artistes, designers et architectes plus qu’elle ne résume leur travail. C’est aussi une relecture de l’ouvrage de référence de Nelson Goodman, Manières de faire des mondes. Une lecture de la méthode, des mondes croisés, des essais, des métissages que les jeunes créateur·rices font et qui leur garantit une résilience, une capacité à réagir, une forme de liberté aussi, constitue le socle de cette proposition. Par résilience j’entends l’acquisition de procédés qui leur permet d’être agiles. Par liberté j’entends la capacité à se débarrasser du carcan des techniques et des catégories pour exploiter tous les médias, les techniques, les formes et les styles qu’ils et elles désirent et à s’affranchir des conventions. “

Matthieu Lelièvre, commissaire de l’exposition

—–

Avec : Benjamin André, Sosthène Baran, Arthur Belhomme, Chloé Bertic, Estelle Bodin, Nicolas Bosquet, Baptiste Bouchez, Maryse Bouyeure, Victor Bureau, Julie Canu, Jeanne Carré, Julien Carton, Jeanne Cattant, Noémie Cerra, Pauline Charpentier, Nicolas Chauve, Elsina Chauvelier, Silène Clarté, Marine Couchaux, Barbara Cuppens, Lucas Cyrille, Louise Delacroix, Louise Dubais, Camille Gatineau, Maxence Dury Gherrak, Marion Eudes, Manon Grimault, Valentin Guesdon, Trystan Hamon, Sijie He, Flora Huguenin, Bora Jung, Jason Quoniam, Morgane Knipper, Fleur Leclere, Marie Legros, Gaëtan Lehoux, Baptiste Leroux, Virginie Levavasseur, Lola Li, Si Liu, Pierre Marie, Lucie Pamart, Charlotte Paul, Sarah Penny-Tanase, Marion Phalip, Agathe Plaisance, Lorène Plé, Morgane Rupil, Tom Sagit, Agathe Schneider, Aude Seigneur, Coline Serrus, Marin Soulier, Marie Telliez, Yi Zhang, Wenyu Zhang

—–

Exposition du 3 au 22 novembre 2020

Église Saint-Nicolas de Caen et Grande galerie de l’ésam.

Du lundi au jeudi de 14h à 18h

Le vendredi de 14h à 17h

Les samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 17h30

Entrée libre

L’exposition “Manière d’hybrider des mondes” bénéficie du soutien de la Ville de Caen et du CROUS Normandie dans le cadre de l’appel à projets CVEC.

Eglise Saint-Nicolas 23 Rue Saint-Nicolas, 14000 Caen 14000 Caen Calvados

