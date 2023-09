Conférence-débat avec Michel Mallet, ingénieur des Mines, à la DRAC de Normandie autour des questions environnementales Direction régionale des affaires culturelles de Normandie Caen Catégories d’Évènement: Caen

Conférence-débat avec Michel Mallet, ingénieur des Mines, à la DRAC de Normandie autour des questions environnementales

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie
Caen, 29 septembre 2023 17:30

Soirée débat avec Michel Mallet autour des questions environnementales et la Culture

Dans le cadre de la semaine du développement durable, conférence de Michel mallet autour des questins d'environnement et la Culture.

17h30 à 19h à la DRAC de Normandie (13 bis, rue Saint Ouen, 14000 Caen)

Michel Mallet est ingénieur des Mines.

Réservation par mail à : communication.drac.normandie@culture.gouv.fr

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie
13, bis rue Saint-Ouen, 14000 Caen

