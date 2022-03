Caen cyclable, une traversée de la ville sous l’angle des aménagements Caen, 2 avril 2022, Caen.

Caen cyclable, une traversée de la ville sous l’angle des aménagements Maison du vélo 54 quai Amiral Hamelin Caen

2022-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-02 Maison du vélo 54 quai Amiral Hamelin

Caen Calvados

Dans le cadre de la 4ème édition de Chantiers communs, participez à une traversée de la ville sous l’angle des nouveaux aménagements cyclables.

En développement depuis plusieurs années, la pratique du vélo comme mode de déplacement au quotidien a connu une forte accélération au sortir du confinement du printemps 2020. Au-delà du volet sanitaire, développer la pratique du vélo apparaît aujourd’hui comme une réponse efficace à de nombreux sujets actuels : améliorer la qualité de l’air, rendre la mobilité moins coûteuse et développer l’activité physique, réduire l’étalement urbain et rendre les centres-villes plus vivants.

A Caen et Caen-la-mer comme ailleurs, plusieurs projets récents ou à venir ont pour but de développer la mobilité vélo : création puis pérennisation des «coronapistes» expérimentées à l’issue du premier confinement, réaménagement d’axes majeurs comme la rue d’Auge, «périphérique vélo», …

En ouverture de cette dernière journée de Chantiers communs, le Collectif Vélo Normandie, qui regroupe associations et collectifs locaux, invite Stein van Oosteren, l’un des principaux ambassadeurs du vélo en France, pour une traversée de la ville sous le prisme de sa “cyclabilité”, entre le réseau existant, les aménagements en projet et les espaces encore à améliorer. Aux côtés de représentants de la ville et d’associations locales, venez découvrir cette fabrique de l’espace urbain et discuter de la place du vélo dans la ville de demain !

Avec Stein van Oosteren, auteur, et des représentant·es du Collectif Vélo Normandie, de la Maison du vélo et de la Ville de Caen.Prévoir son vélo et une tenue adaptéeNombre de places limité – inscriptions

Poursuivez la discussion à 19h au Cinéma LUX pour une projection-rencontre autour du film Together We Cycle.

© Ville de Caen – Jean-Christophe Lorieux

Maison du vélo 54 quai Amiral Hamelin Caen

