Caen Combi Trails 2022 Caen, 3 juillet 2022, Caen.

Caen Combi Trails 2022 Stade Hélitas 10, avenue Albert Sorel Caen

2022-07-03 08:15:00 08:15:00 – 2022-07-03 Stade Hélitas 10, avenue Albert Sorel

Caen Calvados

Course à pied et Run and Bike organisé par l’USC de Caen Omnisports

Les participants parcourront la vallée de l’Orne pour le 42km solo et duo ainsi que le Run and Bike.

Le trail découverte Joëlette 10km se déroulera autour de Louvigny.4 formats différents8h15 : Nature Solo 42km8h15 : Nature relais Duo 2x21km8h15 : Nature duo Run and Bike VTT10h : Trail découverte Joëlette 10km





Course à pied et Run and Bike organisé par l’USC de Caen Omnisports

Les participants parcourront la vallée de l’Orne pour le 42km solo et duo ainsi que le Run and Bike.

Le trail découverte Joëlette 10km se déroulera autour de Louvigny…

caencombitrails@gmail.com +33 7 66 32 78 80 http://www.caencombitrails.fr/

Course à pied et Run and Bike organisé par l’USC de Caen Omnisports

Les participants parcourront la vallée de l’Orne pour le 42km solo et duo ainsi que le Run and Bike.

Le trail découverte Joëlette 10km se déroulera autour de Louvigny.4 formats différents8h15 : Nature Solo 42km8h15 : Nature relais Duo 2x21km8h15 : Nature duo Run and Bike VTT10h : Trail découverte Joëlette 10km





Stade Hélitas 10, avenue Albert Sorel Caen

dernière mise à jour : 2022-04-21 par