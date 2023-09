La Fête de la Science = Caen, 6 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Fidèle à sa volonté de rapprocher le grand public et la science, la Fête de la Science propose une programmation toujours plus riche, surprenante et diversifiée pour mettre à l’honneur l’innovation et la recherche.

Vous pourrez retrouver de nombreuses expositions, ateliers, conférences, débats, visites et portes ouvertes, ou encore de nombreuses animations enfants.

Toutes les informations sur la Fête de la Science et sa programmation complète sont disponibles sur le site officiel de l’évènement.

Vendredi 2023-10-06 fin : 2023-10-16 . .

= Le Dôme, l’université de Caen, le Pavillon…

Faithful to its aim of bringing science and the general public closer together, the Fête de la Science is offering an ever richer, more surprising and diversified program to celebrate innovation and research.

You’ll find a wide range of exhibitions, workshops, conferences, debates, tours and open houses, as well as a host of activities for children.

All information on the Fête de la Science and its full program is available on the event’s official website.

Fiel a su objetivo de acercar la ciencia al gran público, la Fiesta de la Ciencia propone un programa cada vez más rico, sorprendente y diverso para celebrar la innovación y la investigación.

Habrá exposiciones, talleres, conferencias, debates, visitas y jornadas de puertas abiertas, así como numerosas actividades para los niños.

Toda la información sobre la Fiesta de la Ciencia y su programa completo está disponible en la web oficial del evento.

Getreu seinem Ziel, der breiten Öffentlichkeit die Wissenschaft näher zu bringen, bietet die Fête de la Science ein immer reichhaltigeres, überraschenderes und vielfältigeres Programm, um Innovation und Forschung in den Vordergrund zu stellen.

Sie können sich auf zahlreiche Ausstellungen, Workshops, Vorträge, Debatten, Besichtigungen und Tage der offenen Tür sowie auf viele Kinderveranstaltungen freuen.

Alle Informationen über die Fête de la Science und das vollständige Programm finden Sie auf der offiziellen Website der Veranstaltung.

