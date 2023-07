Chasse au trésor en Normandie : en quête du Panda d’Or ! Caen, 1 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Vous avez l’âme d’un enquêteur, participez à une chasse au trésor géante qui vous mènera, (peut-être?) vers une pièce en or d’une valeur de 1 000 €. Pour se rapprocher du fameux Panda d’Or, caché quelque part en Normandie par les équipes de Panda Motion, il vous faudra résoudre une série d’énigmes et de défis.

Lancé à l’été 2023, cette chasse au trésor est accessible gratuitement et s’adresse à tous. Seule la dernière énigme nécessite de se déplacer physiquement sur place en Normandie.

Rendez-vous sur les réseaux sociaux de Panda Motion pour vous lancer dans l’aventure..

Vendredi 2023-07-01 fin : 2023-12-31 . .

Caen 14000 Calvados Normandie



If you’ve got the soul of an investigator, take part in a giant treasure hunt that will (maybe?) lead you to a gold coin worth 1,000? To get closer to the famous Golden Panda, hidden somewhere in Normandy by the Panda Motion teams, you’ll have to solve a series of riddles and challenges.

Launched in summer 2023, this treasure hunt is free and open to all. Only the last puzzle requires you to be physically present in Normandy.

Visit Panda Motion’s social networks to get started.

Si te sientes investigador, participa en una gigantesca búsqueda del tesoro que te conducirá (¿quizá?) hasta una moneda de oro valorada en 1.000? Para acercarte al famoso Panda de Oro, escondido en algún lugar de Normandía por los equipos de Panda Motion, tendrás que resolver una serie de acertijos y desafíos.

Lanzada en el verano de 2023, esta búsqueda del tesoro es gratuita y está abierta a todo el mundo. Solo el último enigma requiere que estés físicamente presente en Normandía.

Visita las redes sociales de Panda Motion para entrar en acción.

Wenn Sie ein Ermittler sind, nehmen Sie an einer riesigen Schatzsuche teil, die Sie (vielleicht?) zu einer Goldmünze im Wert von 1.000 ? führt. Um dem berühmten Goldenen Panda, der von den Teams von Panda Motion irgendwo in der Normandie versteckt wurde, näher zu kommen, müssen Sie eine Reihe von Rätseln und Herausforderungen lösen.

Diese Schatzsuche, die im Sommer 2023 startet, ist kostenlos und für jedermann zugänglich. Nur das letzte Rätsel erfordert eine physische Reise in die Normandie.

Besuchen Sie die sozialen Netzwerke von Panda Motion, um sich in das Abenteuer zu stürzen.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche