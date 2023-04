Mon Quartier d’été – Fanfare Kids 8 rue du Chanoine Vautier, 16 juin 2023, Caen.

Dans le cadre de l’opération « Mon quartier d’été », Le Tympan propose une animation musicale.

La Fanfare Kids de Musique en Plein s’associe à l’évènement et vient jouer de 18h à 18h30 sur la pelouse de la maison de quartier Ste Thérèse !.

2023-06-16 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-16 18:30:00. .

8 rue du Chanoine Vautier Le Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the operation « Mon quartier d’été », Le Tympan proposes a musical animation.

The Fanfare Kids of Musique en Plein joins the event and comes to play from 6:00 pm to 6:30 pm on the lawn of the Ste Thérèse neighborhood house!

En el marco de la operación « Mon quartier d’été », Le Tympan propone una animación musical.

¡La Fanfare Kids de Musique en Plein se une al evento y tocará de 18:00 a 18:30 en el césped de la casa de barrio Ste Thérèse!

Im Rahmen der Aktion « Mein Sommerviertel » bietet Le Tympan eine musikalische Unterhaltung an.

Die Kids-Fanfare von Musique en Plein beteiligt sich an der Veranstaltung und spielt von 18 Uhr bis 18.30 Uhr auf dem Rasen des Nachbarschaftshauses Ste Thérèse!

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité