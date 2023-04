Mon Quartier d’été – Eul Swing – Eul’ Swing 8 rue du Chanoine Vautier, 16 juin 2023, Caen.

Du jazz anti-cocktail ! Sept musiciens détonants et une chanteuse survoltée au swing ensoleillé et impromptu. De Billie Holiday à Horace Silver en passant par Henri Salvador, venez danser et redécouvrir le jazz des années 40-50 !

Mettez en application les leçons de Caen ça Swing avec la pétillante Célestine et son groupe Eul’Swing !

Eul’ Swing

Célestine Roland : chant

Patrick Martin : saxophone alto

Adrien Faure : trompette

Nicolas Bompoint : guitare

Olivier Riquart : piano

Jean Baptiste Cosnefroy : contrebasse

Nesta Mondelice : batterie.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 22:30:00. .

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



Anti-cocktail jazz! Seven explosive musicians and an overexcited singer with a sunny and impromptu swing. From Billie Holiday to Horace Silver and Henri Salvador, come dance and rediscover the jazz of the 40s and 50s!

Put into practice the lessons of Caen ça Swing with the sparkling Célestine and her group Eul’ Swing!

Eul’ Swing

Célestine Roland : vocals

Patrick Martin : alto saxophone

Adrien Faure : trumpet

Nicolas Bompoint : guitar

Olivier Riquart : piano

Jean Baptiste Cosnefroy : double bass

Nesta Mondelice : drums

¡Jazz anti-cóctel! Siete músicos explosivos y una cantante sobreexcitada con un swing soleado e improvisado. De Billie Holiday a Horace Silver pasando por Henri Salvador, ¡venga a bailar y a redescubrir el jazz de los años 40 y 50!

¡Ponga en práctica las lecciones de Caen ça Swing con la chispeante Célestine y su grupo Eul’ Swing!

Eul’ Swing

Célestine Roland : voz

Patrick Martin : saxofón alto

Adrien Faure : trompeta

Nicolas Bompoint : guitarra

Olivier Riquart : piano

Jean Baptiste Cosnefroy : contrabajo

Nesta Mondelice : batería

Jazz als Anti-Cocktail! Sieben explosive Musiker und eine aufgedrehte Sängerin mit sonnigem und improvisiertem Swing. Von Billie Holiday über Horace Silver bis hin zu Henri Salvador: Tanzen Sie und entdecken Sie den Jazz der 40er und 50er Jahre neu!

Setzen Sie die Lektionen von Caen ça Swing mit der quirligen Celestine und ihrer Gruppe Eul’Swing in die Tat um!

Eul’ Swing

Célestine Roland: Gesang

Patrick Martin: Altsaxophon

Adrien Faure: Trompete

Nicolas Bompoint: Gitarre

Olivier Riquart: Klavier

Jean Baptiste Cosnefroy: Kontrabass

Nesta Mondelice: Schlagzeug

