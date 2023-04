Mon Quartier d’été – Ateliers d’initiation à la danse Swing avec Caen ça Swing 8 rue du Chanoine Vautier, 16 juin 2023, Caen.

Dans le cadre de « Mon quartier d’été », le Tympan organise des animations.

De 18h30 à 20h, Elina et Bénédicte de Caen ça swing proposent une initiation à la danse swing.

Vous pourrez réutiliser les pas lors du concert de 21h avec Eul’Swing !.

2023-06-16 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-16 20:00:00. .

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



Within the framework of « Mon quartier d’été », the Tympan organizes animations.

From 6:30 pm to 8 pm, Elina and Bénédicte from Caen ça swing propose an initiation to swing dance.

You will be able to reuse the steps during the concert at 9pm with Eul’Swing !

En el marco de « Mon quartier d’été », el Tympan organiza actividades.

De 18.30 a 20.00 h, Elina y Bénédicte de Caen ça swing ofrecen una iniciación al baile swing.

¡Podrás poner en práctica los pasos durante el concierto de las 21.00 h con Eul’Swing!

Im Rahmen von « Mon quartier d’été » (Mein Sommerviertel) organisiert das Tympan Animationen.

Von 18:30 bis 20:00 Uhr bieten Elina und Bénédicte von Caen ça swing eine Einführung in den Swing-Tanz an.

Die Schritte können Sie beim Konzert um 21 Uhr mit Eul’Swing wiederverwenden!

