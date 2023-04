Mon Quartier d’été – Expérience Sensorielle Auditive 8 rue du Chanoine Vautier, 16 juin 2023, Caen.

(Re)découvrez la Bar’Acc comme vous ne l’avez jamais vue !

Des musiciens dans toutes les salles vous invitent pendant quelques minutes en petit comité à partager un moment de musique !.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 20:30:00. .

8 rue du Chanoine Vautier La Bar’Acc (Tiers-Lieux-Rive-Droite)

Caen 14000 Calvados Normandie



(Re)discover the Bar’Acc as you’ve never seen it before!

Musicians in all the rooms invite you for a few minutes to share a moment of music!

(Re)descubra el Bar’Acc como nunca antes lo había visto

Los músicos de todas las salas le invitan durante unos minutos a compartir un momento musical en pequeños grupos

(Wieder-)Entdecken Sie die Bar’Acc, wie Sie sie noch nie gesehen haben!

Musiker in allen Räumen laden Sie für ein paar Minuten im kleinen Kreis ein, einen Moment der Musik zu teilen!

