Visites-conférences dans le cadre de l’exposition « Des Vikings et des Normands » Château, 10 juin 2023, Caen.

Le Musée de Normandie propose des visites conférences dans le cadre de l’exposition « Des Vikings et des Normands » :Samedi 8 avril 2023 à 15h : « Images et imaginaires, les Vikings et les Normands réinventés par l’iconographie, du 18e au 21e siècle ». Avec Jean-Marie Levesque, directeur du Musée de Normandie – Château de Caen et commissaire scientifique de l’exposition.Samedi 10 juin 2023 à 15h : « L’art dragon ou comment les découvertes archéologiques liées aux Vikings ont inspiré les artistes scandinaves ». Avec Laurence Rogations, docteure en Études scandinaves, Université Paris IV Sorbonne.Samedi 9 septembre 2023 à 15h : « L’iconographie peinte de Guillaume le Conquérant au 19e siècle ». Avec Christophe Marcheteau de Quinçay, attaché de conservation au musée des Beaux-Arts de Caen.

Visites adultes. Durée : 45 minutes.

6 € entrée incluse, sur réservation par mail : mdn-reservation@caen.fr

Ouverture des réservations 2 mois avant la visite..

2023-06-10 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-10 15:45:00. .

Château Musée de Normandie – Salles du Rempart

Caen 14000 Calvados Normandie



The Musée de Normandie is offering lecture tours as part of the « Vikings and Normans » exhibition:Saturday, April 8, 2023 at 3:00 pm: « Images and Imaginations, Vikings and Normans reinvented by iconography, from the 18th to the 21st century ». With Jean-Marie Levesque, director of the Museum of Normandy – Caen Castle and scientific curator of the exhibition. Saturday, June 10, 2023 at 3:00 pm: « Dragon art or how archaeological discoveries related to the Vikings have inspired Scandinavian artists ». With Laurence Rogations, PhD in Scandinavian Studies, University of Paris IV Sorbonne.Saturday, September 9, 2023 at 3pm: « The painted iconography of William the Conqueror in the 19th century ». With Christophe Marcheteau de Quinçay, curator at the Caen Museum of Fine Arts.

Adult visits. Duration: 45 minutes.

6 ? admission included, on reservation by mail : mdn-reservation@caen.fr

Reservations open 2 months before the visit.

El museo de Normandía propone conferencias en el marco de la exposición « Vikingos y normandos »:Sábado 8 de abril de 2023 a las 15:00: « Imágenes e imaginaciones, vikingos y normandos reinventados por la iconografía, del siglo XVIII al siglo XXI ». Con Jean-Marie Levesque, director del Museo de Normandía – Castillo de Caen y comisario científico de la exposición. Sábado 10 de junio de 2023 a las 15:00 h: « El arte del dragón o cómo los descubrimientos arqueológicos vinculados a los vikingos inspiraron a los artistas escandinavos ». Con Laurence Rogations, Doctora en Estudios Escandinavos, Universidad de París IV Sorbona.Sábado 9 de septiembre de 2023 a las 15:00 h: « La iconografía pintada de Guillermo el Conquistador en el siglo XIX ». Con Christophe Marcheteau de Quinçay, conservador en el Museo de Bellas Artes de Caen.

Visitas para adultos. Duración: 45 minutos.

6€ entrada incluida, previa reserva por correo electrónico: mdn-reservation@caen.fr

Reservas abiertas 2 meses antes de la visita.

Das Musée de Normandie bietet Vortragsbesuche im Rahmen der Ausstellung « Des Vikings et des Normands » an:Samstag, 8. April 2023, 15.00 Uhr: « Images et imaginaires, les Vikings et les Normands réinventés par l’iconographie, du 18e au 21e siècle » (Bilder und Imaginäres, die Wikinger und Normannen durch die Ikonografie neu erfunden, vom 18. bis 21. Jahrhundert). Mit Jean-Marie Levesque, Direktor des Musée de Normandie – Château de Caen und wissenschaftlicher Kurator der Ausstellung.Samstag, 10. Juni 2023, 15 Uhr: « Drachenkunst oder wie archäologische Funde im Zusammenhang mit den Wikingern skandinavische Künstler inspiriert haben ». Mit Laurence Rogations, Doktorin in Skandinavistik, Universität Paris IV Sorbonne.Samstag, 9. September 2023, 15.00 Uhr: « Die gemalte Ikonografie von Wilhelm dem Eroberer im 19. Mit Christophe Marcheteau de Quinçay, Attaché für Konservierung am Musée des Beaux-Arts de Caen.

Führungen für Erwachsene. Dauer: 45 Minuten.

6 ? Eintritt inbegriffen, Reservierung per E-Mail erforderlich: mdn-reservation@caen.fr

Öffnung der Reservierungen 2 Monate vor der Besichtigung.

