L-Birds back to Normandy 2023 Au-dessus des plages, entre Ouistreham et Colleville sur-Mer (de SWORD à OMAHA BEACH), 5 juin 2023, Caen.

Les 5 et 6 juin 2023, l’association normande L-Birds back to Normandy organise un rassemblement d’avions de liaison, appelés L-Birds (L pour Liaison).

Une quinzaine d’avions de liaison, tous authentiques et dans leurs couleurs historiques de 1939-45, rejoindront la Normandie depuis plusieurs régions françaises et pays européens.

Au programme :5 juin 2023 : 14:00 – 19:00 : Arrivée des avions et vols photo

19:30 – 21:00 : Réception d’accueil avec les collectivités locales et

partenaires (sous réserve de confirmation)6 juin 2023 : Matin : Vol au lever du soleil sur les plages, à l’heure H du D-Day

Vols commémoratifs officiels (Horaires à confirmer). A partir de 16:00 : Vols retour des appareils vers leurs bases7 juin 2023 : départs éventuels des derniers appareils

Plus d’informations ici..

2023-06-05 à ; fin : 2023-06-05 . .

Au-dessus des plages, entre Ouistreham et Colleville sur-Mer (de SWORD à OMAHA BEACH) Entre SWORD et OMAHA BEAC

Caen 14000 Calvados Normandie



On June 5 and 6, 2023, the Normandy association L-Birds back to Normandy organizes a gathering of liaison aircraft, called L-Birds (L for Liaison).

About fifteen liaison planes, all authentic and in their historical colors of 1939-45, will join Normandy from several French regions and European countries.

Program:June 5, 2023: 14:00 ? 19:00: Arrival of the planes and photo flights

19:30 ? 21:00 : Welcome reception with local authorities and partners

june 6, 2023: Morning: Sunrise flight over the beaches, at D-Day time

Official commemorative flights (Schedule to be confirmed). From 16:00: Return flights of the aircraft to their bases7 June 2023: Possible departure of the last aircraft

More information here.

Los días 5 y 6 de junio de 2023, la asociación Normandy L-Birds back to Normandy organiza un encuentro de aviones de enlace, denominado L-Birds (L de Liaison).

Una quincena de aviones de enlace, todos auténticos y con sus colores históricos de 1939-45, volarán a Normandía desde varias regiones francesas y países europeos.

En el programa:5 de junio de 2023: 14:00 ? 19:00: Llegada de los aviones y vuelos fotográficos

19:30 ? 21:00 : Recepción de bienvenida con las autoridades locales y

6 de junio de 2023: Mañana: Vuelo al amanecer sobre las playas a la hora del Día D

Vuelos conmemorativos oficiales (horarios por confirmar). A partir de las 16:00: Vuelos de regreso de los aviones a sus bases7 de junio de 2023: Posible salida del último avión

Más información aquí.

Am 5. und 6. Juni 2023 organisiert die normannische Vereinigung L-Birds back to Normandy ein Treffen von Verbindungsflugzeugen, den sogenannten L-Birds (L für Liaison).

Etwa 15 Verbindungsflugzeuge, alle authentisch und in ihren historischen Farben von 1939-45, werden aus verschiedenen Regionen Frankreichs und europäischen Ländern in die Normandie fliegen.

Auf dem Programm:5. Juni 2023: 14:00 bis 19:00 Uhr: Ankunft der Flugzeuge und Fotoflüge

19:30 ? 21:00: Begrüßungsempfang mit den lokalen Behörden und den

partner (vorbehaltlich der Bestätigung)6. Juni 2023: Morgens: Sonnenaufgangsflug über die Strände, zur Stunde H des D-Day

Offizielle Gedenkflüge (Flugzeiten werden noch bestätigt). Ab 16:00: Rückflüge der Flugzeuge zu ihren Basen7. Juni 2023: Eventuelle Abflüge der letzten Flugzeuge

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité