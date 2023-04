Visite des carrières souterraines de la Maladrerie à Caen 12 Place Saint-Pierre, 25 mai 2023, Caen.

L’Office de Tourisme de Caen la mer et la Mission de Valorisation du Patrimoine de la Ville de Caen organisent des visites guidées des carrières souterraines de la Maladrerie.

Les carrières de la Maladrerie ont été exploitées du XVIIème au XIXème siècle avec une réouverture exceptionnelle pour la construction du Mémorial dans les années 1980. Désormais non exploitées, elles ont été aménagées tout dernièrement afin de pouvoir y organiser des visites en toute sécurité. Suivant un chemin parfaitement praticable, éclairé et balisé, vous découvrirez les grandes chambres d’extraction de cette pierre renommée dans le monde entier.

Informations pratiquesLa visite ne convient pas aux moins de 12 ans et dure 1h15Uniquement sur réservation (17 personnes par créneau de visite)Ouverture des réservation lundi 17 avril 2023 sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme.Avant votre venue, nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance des informations pratiques fournis à la réservation..

2023-05-25 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-25 18:00:00. .

12 Place Saint-Pierre Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer

Caen 14000 Calvados Normandie



The Tourist Office of Caen la mer and the Mission of Heritage Development of the City of Caen organize guided tours of the underground quarries of the Maladrerie.

The quarries of the Maladrerie were exploited from the 17th to the 19th century with an exceptional reopening for the construction of the Memorial in the 1980s. Now not exploited, they have been recently fitted out in order to organize visits in complete safety. Following a path that is perfectly practicable, lit and marked, you will discover the large extraction chambers of this world famous stone.

Practical informationThe visit is not suitable for children under 12 years old and lasts 1h15Only on reservation (17 persons per visit slot)Opening of the reservation on Monday, April 17th, 2023 on the online ticketing of the Tourist Office.Before your visit, we thank you for taking note of the practical information provided at the time of reservation.

La Oficina de Turismo de Caen la Mer y la Misión de Valorización del Patrimonio de la ciudad de Caen organizan visitas guiadas a las canteras subterráneas de la Maladrerie.

Las canteras de la Maladrerie se explotaron del siglo XVII al XIX, con una reapertura excepcional para la construcción del Memorial en los años ochenta. Las canteras, en desuso, han sido recientemente acondicionadas para que los visitantes puedan recorrerlas con total seguridad. Siguiendo un camino perfectamente transitable, iluminado y señalizado, descubrirá las grandes cámaras donde se extraía esta piedra mundialmente conocida.

Información prácticaLa visita no es apta para menores de 12 años y tiene una duración de 1 hora y 15 minutos.Se requiere reserva (17 personas por franja de visita).Las reservas se abren el lunes 17 de abril de 2023 a través del servicio de venta de entradas en línea de la Oficina de Turismo.Antes de venir, lea la información práctica proporcionada en el momento de la reserva.

Das Fremdenverkehrsamt von Caen la mer und die Mission de Valorisation du Patrimoine der Stadt Caen organisieren Führungen durch die unterirdischen Steinbrüche der Maladrerie.

Die Steinbrüche der Maladrerie wurden vom 17. bis zum 19. Jahrhundert betrieben, wobei sie in den 1980er Jahren für den Bau des Memorials ausnahmsweise wieder geöffnet wurden. Die Steinbrüche sind nun nicht mehr in Betrieb und wurden erst vor kurzem für sichere Besichtigungen hergerichtet. Auf einem gut begehbaren, beleuchteten und markierten Weg können Sie die großen Abbaukammern dieses weltberühmten Steins entdecken.

Praktische InformationenDie Besichtigung ist für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet und dauert 1 Stunde 15 MinutenNur mit Reservierung (17 Personen pro Besuchsfenster)Reservierungsbeginn am Montag, den 17. April 2023 über den Online-Ticketshop des Fremdenverkehrsamtes.Vor Ihrem Besuch bitten wir Sie, die bei der Reservierung bereitgestellten praktischen Informationen zur Kenntnis zu nehmen.

