Époque 2023 : les temps forts du programme Esp. Jean-Marie Louvel, 13 mai 2023, Caen.

Le festival et salon du livre Époque vous invite le 13 et 14 mai prochain à lire, à débattre et à vous émerveiller… autour de la thématique 2023 : La société au défi des individualités.

Rencontres, débats, lectures, spectacles, expositions, dédicaces… sont organisés tout au long du week-end.Invitée d’honneur

L’historienne Michelle Perrot est l’invitée d’honneur de cette édition. Professeure émérite d’histoire contemporaine à l’université de Paris VII, elle est l’une des grandes figures de l’histoire des femmes en France.

Retrouvez la tout au long du we :Vendredi 12 mai, 18h-20h30 : Rencontre autour des Temps des féminismes à la Bibliothèque Alexis-de-TocquevilleSamedi 13 mai, 11h-12h15 : Rencontre « A quoi servent les prisons ? » autour de Punir et comprendre au Conservatoire & Orchestre de CaenSamedi 13 mai, 16h15-17h45 : Rencontre « Mouvements ouvriers » à l’Hôtel de VilleDimanche 14 mai, 11h30-13h : Rencontre La cause des femmes » au Conservatoire & Orchestre de CaenGrands entretiens

Les Grands entretiens vous convieront à des échanges avec :Martin Panchaud (Fauve d’Or et Grand Prix de la critique du Festival d’Angoulême 2023) le samedi 13 mai à 13h30 au Studio 24Gaëlle Nohant le samedi 13 mai à 15h à l’Hôtel de VilleSerge Paugan le dimanche 14 mai à 10h à l’Hôtel de VilleVictor Castanat le dimanche 14 mai à 15h au Conservatoire & Orchestre de CaenTemps fortsSoirée inaugurale

La soirée inaugurale du festival aura lieu le vendredi 12 mai :à 18h à la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville : la soirée débutera par une lecture slamée de Lisette Lombé, suivie d’une rencontre autour de l’œuvre de l’invitée d’honneur, Michelle Perrot.à 21h au Studio 24, un concert dessiné mettra en musique les planches de Xavier Coste grâce au collectif Splendor In The Grass.Soirées musicales

Mots, notes et mouvements vous attendent :à 21h le samedi 13 mai au Conservatoire, Renan Luce et Christophe Cravero mêleront les mots aux touches du piano au cours d’une soirée lecture musicale.à 21h le dimanche 14 mai au Conservatoire en clôture du festival, le collectif Écologie Culturelle s’entourera d’auteurs et d’artistes pour explorer les liens entre culture, écologie, art et activisme.Débats

De nombreux débats seront proposés au cours des deux jours, notamment : à 15h le samedi 13 mai au Conservatoire, avec Jérôme Garcin, Renan Luce et Laurence Potte-Bonneville autour des fragilités.à 17h45 le samedi 13 mai à l’hôtel de ville, avec Metin Arditi et Alexia Stresi autour des célèbres exclus.à 11h30 le dimanche 14 mai au Conservatoire, avec Laure Adler et Michelle Perrot autour de la cause des femmes.à 17h le dimanche 14 mai à l’hôtel de ville, avec Laure Adler et Emmanuelle Loyer autour des regards d’anthropologues sur notre société.Programmation BD

La BD sera mise à l’honneur tout au long du week-end avec une programmation prestigieuse. Parmi les rencontres à ne pas manquer :à 13h30 le samedi 13 mai au Studio 24, Martin Panchaud, Fauve d’or 2023 et Grand Prix de la critique du Festival d’Angoulême pour La couleur des choses, dédicacera ses ouvrages et rencontrera le public en grand entretien.à 16h le samedi 13 mai au Jardin de la nature, Simon Hureau et Isabelle Rimasson présenteront leur roman graphique Un jardin extraordinaire.à 11h45 le dimanche 14 mai au Studio 24, Pascal Bresson présentera son roman graphique Simone Veil, dont la comédienne Sophie Caritté aura proposé une interprétation à 11h.Programmation jeune public

Rencontres, expositions, ateliers, spectacles… Une programmation jeunesse adaptée à tous les âges sera proposée à l’école Duc-Rollon et ses abords.Quelques temps forts…à 10h30, 14h et 15h le samedi 13 et 10h30, 11h30 et 14h le dimanche 14 mai, à l’hôtel de ville – Jardin de la nature, rejoignez Le voyage de Little Man, fuyant un pays en guerre et qui découvre le monde à travers ses différentes rencontres. Lecture animée par Marie-Odile Allanet, Eléonore Briard, Florent Deroyer, Brigitte Farris et Amélie Pappalardo.de 10h à 12h le samedi 13 mai à L’Artothèque, explorez l’album Écrire c’est dessiner de Gaby Bazin et laissez vous porter par le mouvement de la main et par la sensation du tracé sur le papier. de 14h à 18h le samedi 13 et de 11h à 13h le dimanche 14 mai, participez à la réalisation collective d’une histoire racontée en images animées et venez créer des paysages de papiers découpés avec Caroline Flamand.à 18h le dimanche 14 mai, La fée des grains de poussière vous attend pour clôturer en beauté le festival et découvrir les toutes petites histoires qui se cachent derrière les toutes petites choses grâce à Esmé Planchon..

Esp. Jean-Marie Louvel Hôtel de Ville

Caen 14000 Calvados Normandie



The Époque book festival and fair invites you on May 13 and 14 to read, debate and marvel… around the theme 2023: Society at the challenge of individualities.

Meetings, debates, readings, shows, exhibitions, dedications? are organized throughout the weekend

The historian Michelle Perrot is the guest of honor of this edition. Professor emeritus of contemporary history at the University of Paris VII, she is one of the great figures of the history of women in France.

Meet her throughout the week: Friday, May 12, 6:00-8:30 p.m.: Meeting on the theme of « Les Temps des féminismes » at the Alexis-de-Tocqueville LibrarySaturday, May 13, 11:00 a.m.-12:15 p.m.: Meeting on the theme « What are prisons for?saturday, May 13, 4:15-5:45 p.m.: Meeting on « Workers’ Movements » at the City HallSunday, May 14, 11:30 a.m.-1 p.m.: Meeting on « The Cause of Women » at the Conservatory & Orchestra of CaenGrands entretiens

Les Grands Entretiens will invite you to discussions with:Martin Panchaud (Fauve d’Or and Grand Prix de la critique du Festival d’Angoulême 2023) on Saturday, May 13, at 1:30 pm at Studio 24Gaëlle Nohant on Saturday, May 13, at 3 pm at the City HallSerge Paugan on Sunday, May 14, at 10 am at the City HallVictor Castanat on Sunday, May 14, at 3 pm at the Conservatory & Orchestra of CaenHighlightsInaugural Evening

The inaugural evening of the festival will take place on Friday, May 12: at 6pm at the Alexis-de-Tocqueville library: the evening will begin with a slam reading by Lisette Lombé, followed by a meeting around the work of the guest of honor, Michelle Perrot.at 9pm at Studio 24, a drawing concert will set to music the drawings of Xavier Coste thanks to the Splendor In The Grass collective.Musical evenings

Words, notes and movements await you: at 9pm on Saturday May 13 at the Conservatory, Renan Luce and Christophe Cravero will mix words with the keys of the piano during an evening of musical reading.at 9pm on Sunday May 14 at the Conservatory to close the festival, the collective Cultural Ecology will surround itself with authors and artists to explore the links between culture, ecology, art and activism.Debates

Numerous debates will be proposed during the two days, including: at 3pm on Saturday May 13 at the Conservatoire, with Jérôme Garcin, Renan Luce and Laurence Potte-Bonneville on the subject of fragility.at 5:45pm on Saturday May 13 at the town hall, with Metin Arditi and Alexia Stresi on the subject of the famous excluded.at 11:30 am on Sunday, May 14 at the Conservatory, with Laure Adler and Michelle Perrot on the cause of women.at 5 pm on Sunday, May 14 at the City Hall, with Laure Adler and Emmanuelle Loyer on the views of anthropologists on our society.Comic Book Program

Comics will be honored throughout the weekend with a prestigious program. Among the meetings not to be missed: at 1:30 pm on Saturday, May 13 at Studio 24, Martin Panchaud, Fauve d?or 2023 and Grand Prix de la critique du Festival d’Angoulême for The Color of Things, will sign his books and meet the public in a large interview.at 4:00 pm on Saturday, May 13 at the Jardin de la nature, Simon Hureau and Isabelle Rimasson will present their graphic novel Un jardin extraordinaire.At 11:45 am on Sunday, May 14 at Studio 24, Pascal Bresson will present his graphic novel Simone Veil, of which the actress Sophie Caritté will have proposed an interpretation at 11:00 am.Program for young audiences

Meetings, exhibitions, workshops, shows… A youth program adapted to all ages will be offered at the Duc-Rollon school and its surroundings.Some highlights… at 10:30 am, 2 pm and 3 pm on Saturday 13 and 10:30 am, 11:30 am and 2 pm on Sunday 14 May, at the City Hall – Nature Garden, join the journey of Little Man, fleeing a country at war and who discovers the world through his various encounters. Reading animated by Marie-Odile Allanet, Eléonore Briard, Florent Deroyer, Brigitte Farris and Amélie Pappalardo.from 10am to 12pm on Saturday, May 13 at L’Artothèque, explore the album Écrire c’est dessiner (Writing is Drawing) by Gaby Bazin and let yourself be carried away by the movement of the hand and by the sensation of the line on the paper. from 2 to 6 pm on Saturday, May 13 and from 11 am to 1 pm on Sunday, May 14, take part in the collective creation of a story told in moving images and come and create landscapes with paper cut-outs with Caroline Flamand. At 6 pm on Sunday, May 14, La fée des grains de poussière awaits you to bring the festival to a close and to discover the very small stories that are hidden behind the very small things thanks to Esmé Planchon

El festival y feria del libro Époque le invita los días 13 y 14 de mayo a leer, debatir y maravillarse con el tema 2023: La sociedad y el desafío de la individualidad.

Encuentros, debates, lecturas, espectáculos, exposiciones, dedicatorias… se organizan a lo largo de todo el fin de semana

La historiadora Michelle Perrot es la invitada de honor de esta edición. Profesora emérita de Historia Contemporánea en la Universidad de París VII, es una de las principales figuras de la historia de las mujeres en Francia.

Viernes 12 de mayo, de 18.00 a 20.30 h: Encuentro « Les Temps des féminismes » en la Biblioteca Alexis-de-TocquevilleSábado 13 de mayo, de 11.00 a 12.15 h: Encuentro « ¿Para qué sirven las cárceles?sábado 13 de mayo, 16.15-17.45 h: Encuentro sobre « Los movimientos obreros » en el Hôtel de VilleDomingo 14 de mayo, 11.30-13.00 h: Encuentro sobre « La causa de las mujeres » en el Conservatoire & Orchestre de CaenGrands entretiens

Los Grands Entretiens le invitan a debatir con:Martin Panchaud (Fauve d’Or y Grand Prix de la critique du Festival d’Angoulême 2023) el sábado 13 de mayo a las 13.30 h en el Studio 24Gaëlle Nohant el sábado 13 de mayo a las 15 h en el Hôtel de VilleSerge Paugan el domingo 14 de mayo a las 10 h en el Hôtel de VilleVictor Castanat el domingo 14 de mayo a las 15 h en el Conservatoire & Orchestre de CaenDestacadosNoche inaugural

La velada inaugural del festival tendrá lugar el viernes 12 de mayo: a las 18:00 h en la biblioteca Alexis-de-Tocqueville: la velada comenzará con una lectura de slam de Lisette Lombé, seguida de un encuentro sobre la obra de la invitada de honor, Michelle Perrot. A las 21:00 h en el Studio 24, un concierto de dibujo pondrá música a los dibujos de Xavier Coste gracias al colectivo Splendor In The Grass

Palabras, notas y movimientos le esperan: el sábado 13 de mayo a las 21:00 h en el Conservatorio, Renan Luce y Christophe Cravero mezclarán palabras con las teclas del piano durante una velada de lecturas musicales.El domingo 14 de mayo a las 21:00 h en el Conservatorio, para clausurar el festival, el colectivo Écologie Culturelle se rodeará de autores y artistas para explorar los vínculos entre cultura, ecología, arte y activismo.Debates

El sábado 13 de mayo a las 15:00 h en el Conservatorio, con Jérôme Garcin, Renan Luce y Laurence Potte-Bonneville sobre el tema de la fragilidad. El sábado 13 de mayo a las 17:45 h en el Ayuntamiento, con Metin Arditi y Alexia Stresi sobre el tema de los famosos excluidos.el domingo 14 de mayo a las 11.30 h en el Conservatorio, con Laure Adler y Michelle Perrot sobre la causa de las mujeres.el domingo 14 de mayo a las 17 h en el Ayuntamiento, con Laure Adler y Emmanuelle Loyer sobre la visión de los antropólogos de nuestra sociedad.Programa de cómic

El cómic será homenajeado durante todo el fin de semana con un prestigioso programa. Entre las citas ineludibles: a las 13.30 h del sábado 13 de mayo en el Estudio 24, Martin Panchaud, Fauve d’or 2023 y Grand Prix de la critique du Festival d’Angoulême por La couleur des choses, firmará sus libros y se reunirá con el público en una gran entrevista.el sábado 13 de mayo a las 16:00 h en el Jardin de la nature, Simon Hureau e Isabelle Rimasson presentarán su novela gráfica Un jardin extraordinaire.El domingo 14 de mayo a las 11:45 h en el Studio 24, Pascal Bresson presentará su novela gráfica Simone Veil, que será interpretada por la actriz Sophie Caritté a las 11:00 h.Programación para el público joven

Encuentros, exposiciones, talleres, espectáculos… Se ofrecerá una programación para jóvenes adaptada a todas las edades en la escuela Duc-Rollon y sus alrededores.Algunos momentos destacados… a las 10:30 h, 14:00 h y 15:00 h el sábado 13 y a las 10:30 h, 11:30 h y 14:00 h el domingo 14 de mayo, en el Ayuntamiento – Jardín de la Naturaleza, únase al viaje de Little Man, que huye de un país en guerra y descubre el mundo a través de sus diversos encuentros. Lectura animada por Marie-Odile Allanet, Eléonore Briard, Florent Deroyer, Brigitte Farris y Amélie Pappalardo.De 10:00 a 12:00 h, el sábado 13 de mayo en L’Artothèque, explore el álbum Écrire c’est dessiner (Escribir es dibujar) de Gaby Bazin y déjese llevar por el movimiento de la mano y la sensación del trazo sobre el papel. de 14:00 a 18:00 h el sábado 13 de mayo y de 11:00 a 13:00 h el domingo 14 de mayo, participe en la creación colectiva de una historia contada en imágenes en movimiento y venga a crear paisajes de papel recortado con Caroline Flamand. A las 18:00 h del domingo 14 de mayo, La fée des grains de poussière le espera para clausurar el festival por todo lo alto y descubrir las pequeñas historias que se esconden detrás de las cosas más pequeñas gracias a Esmé Planchon.

Das Festival und die Buchmesse Époque lädt Sie am 13. und 14. Mai zum Lesen, Diskutieren und Staunen ein … rund um das Thema 2023 : Die Gesellschaft vor der Herausforderung der Individualitäten.

Das ganze Wochenende über finden Treffen, Debatten, Lesungen, Aufführungen, Ausstellungen, Signierstunden usw. statt

Die Historikerin Michelle Perrot ist der Ehrengast des diesjährigen Festivals. Sie ist emeritierte Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Paris VII und eine der wichtigsten Figuren in der Geschichte der Frauen in Frankreich.

Sie ist das ganze Wochenende über anwesend:Freitag, 12. Mai, 18.00-20.30 Uhr: Treffen zum Thema « Temps des féminismes » in der Bibliothek Alexis-de-TocquevilleSamstag, 13. Mai, 11.00-12.15 Uhr: Treffen zum Thema « A quoi servent les prisons? » rund um Punir et comprendre im Conservatoire & Orchestre de CaenSamstag, 13. Mai, 16.15-17.45 Uhr: Treffen « Mouvements ouvriers » im Hôtel de VilleSonntag, 14. Mai, 11.30-13.00 Uhr: Treffen « La cause des femmes » im Conservatoire & Orchestre de CaenGroße Gespräche

Die Grands Entretiens laden Sie ein zu Gesprächen mit:Martin Panchaud (Fauve d’Or und Grand Prix de la critique du Festival d’Angoulême 2023) am Samstag, 13. Mai, um 13.30 Uhr im Studio 24Gaëlle Nohant am Samstag, 13. Mai, um 15 Uhr im Hôtel de VilleSerge Paugan am Sonntag, 14. Mai, um 10 Uhr im Hôtel de VilleVictor Castanat am Sonntag, 14. Mai, um 15 Uhr im Conservatoire & Orchestre de CaenHighlightsEröffnungsabend

Der Eröffnungsabend des Festivals findet am Freitag, den 12. Mai statt:um 18 Uhr in der Bibliothek Alexis-de-Tocqueville: Der Abend beginnt mit einer Slam-Lesung von Lisette Lombé, gefolgt von einem Treffen rund um das Werk des Ehrengastes Michelle Perrot.um 21 Uhr im Studio 24: Ein gezeichnetes Konzert, bei dem das Kollektiv Splendor In The Grass die Bilder von Xavier Coste vertont.Musikalische Abendsitzungen

Worte, Noten und Bewegungen erwarten Sie:Am Samstag, den 13. Mai um 21 Uhr im Conservatoire werden Renan Luce und Christophe Cravero bei einem musikalischen Leseabend Worte mit Klaviertasten vermischen.Am Sonntag, den 14. Mai um 21 Uhr im Conservatoire wird das Kollektiv Écologie Culturelle zum Abschluss des Festivals Autoren und Künstler versammeln, um die Verbindungen zwischen Kultur, Ökologie, Kunst und Aktivismus zu erforschen.Debatten

An beiden Tagen werden zahlreiche Debatten angeboten, darunter: um 15 Uhr am Samstag, den 13. Mai, im Conservatoire mit Jérôme Garcin, Renan Luce und Laurence Potte-Bonneville zum Thema Fragilität.um 17.45 Uhr am Samstag, den 13. Mai, im Rathaus mit Metin Arditi und Alexia Stresi zum Thema berühmte Ausgeschlossene.um 11.30 Uhr am Sonntag, den 14. Mai, im Konservatorium mit Laure Adler und Michelle Perrot über die Sache der Frauen.um 17 Uhr am Sonntag, den 14. Mai, im Rathaus mit Laure Adler und Emmanuelle Loyer über die Sichtweisen von Anthropologen auf unsere Gesellschaft.Comic-Programmierung

Die Comics werden das ganze Wochenende über mit einem renommierten Programm geehrt. Unter den Begegnungen, die Sie nicht verpassen sollten:Um 13.30 Uhr am Samstag, den 13. Mai, im Studio 24 wird Martin Panchaud, Fauve d’or 2023 und Grand Prix de la critique des Festivals von Angoulême für La couleur des choses, seine Werke signieren und das Publikum zu einem großen Gespräch treffen.am Samstag, den 13. Mai, stellen Simon Hureau und Isabelle Rimasson um 16 Uhr im Jardin de la nature ihre Graphic Novel Un jardin extraordinaire vor.Am Sonntag, den 14. Mai, stellt Pascal Bresson um 11.45 Uhr im Studio 24 seine Graphic Novel Simone Veil vor, die zuvor um 11 Uhr von der Schauspielerin Sophie Caritté interpretiert wurde.Programm für junges Publikum

Begegnungen, Ausstellungen, Workshops, Aufführungen… Einige Höhepunkte…am Samstag, den 13. Mai um 10:30, 14:00 und 15:00 Uhr und am Sonntag, den 14. Mai um 10:30, 11:30 und 14:00 Uhr im Rathaus – Jardin de la nature, nehmen Sie an der Reise des Little Man teil, der aus einem Land im Krieg flieht und die Welt durch seine verschiedenen Begegnungen entdeckt. Lesung mit Marie-Odile Allanet, Eléonore Briard, Florent Deroyer, Brigitte Farris und Amélie Pappalardo.Samstag, 13. Mai, 10.00-12.00 Uhr, L’Artothèque, Entdecken Sie das Album Écrire c’est dessiner von Gaby Bazin und lassen Sie sich von der Bewegung der Hand und dem Gefühl des Strichs auf dem Papier tragen. von 14 bis 18 Uhr am Samstag, den 13. Mai, und von 11 bis 13 Uhr am Sonntag, den 14. Mai, können Sie mit Caroline Flamand an der gemeinsamen Umsetzung einer in bewegten Bildern erzählten Geschichte teilnehmen und Landschaften aus Papierschnitten gestalten.Um 18 Uhr am Sonntag, den 14. Mai, erwartet Sie die Fee der Staubkörner, um das Festival in Schönheit zu beenden und mit Esmé Planchon die ganz kleinen Geschichten, die sich hinter den ganz kleinen Dingen verbergen, zu entdecken.

