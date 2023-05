Atelier en famille « Build Your Own Monster » 5-99 ans 7bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé, 13 mai 2023, Caen.

Atelier imaginé par Tursic & Mille.



Après avoir découvert les œuvres de Tursic & Mille, enfants et adultes seront invités à créer un monstre artistique mi-peinture mi-sculpture. Attention, il faudra un certain sens de l’équilibre et des couleurs pour qu’il prenne vie !

Gratuit, sur réservation : mediation@fracnormandiecaen.fr.

2023-05-13 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-13 17:00:00. .

7bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé Frac Normandie Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



Workshop designed by Tursic & Mille.

After discovering the works of Tursic & Mille, children and adults will be invited to create a half-painted, half-sculpted artistic monster. Beware, you will need a certain sense of balance and color to bring it to life!

Free of charge, on reservation : mediation@fracnormandiecaen.fr

Taller diseñado por Tursic & Mille.

Tras descubrir las obras de Tursic & Mille, se invitará a niños y adultos a crear un monstruo artístico que es mitad pintura y mitad escultura. Cuidado, ¡necesitarás cierto sentido del equilibrio y del color para darle vida!

Gratuito, previa reserva: mediation@fracnormandiecaen.fr

Workshop vorgestellt von Tursic & Mille.

Nachdem sie die Werke von Tursic & Mille kennengelernt haben, werden Kinder und Erwachsene eingeladen, ein künstlerisches Monster zu schaffen, das halb Malerei und halb Skulptur ist. Achtung: Sie brauchen einen gewissen Sinn für Gleichgewicht und Farben, um es zum Leben zu erwecken!

Kostenlos, mit Reservierung: mediation@fracnormandiecaen.fr

Mise à jour le 2023-04-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité