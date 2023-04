Époque 2023 : rendez-vous avec l’invitée d’honneur Michelle Perrot Esp. Jean-Marie Louvel, 12 mai 2023, Caen.

L’historienne Michelle Perrot est l’invitée d’honneur de cette édition. Professeure émérite d’histoire contemporaine à l’université de Paris VII, elle est l’une des grandes figures de l’histoire des femmes en France. L’Histoire des femmes en Occident, co-dirigé avec Georges Duby, continue de marquer la recherche historique, tout comme ses travaux sur les mouvements ouvriers et les prisons.

L’actualité de Michelle Perrot demeure riche avec la parution en 2023 de Punir et Comprendre (Presse Universitaires de Rennes) et du Temps des féminismes (Grasset).

Retrouvez-la tout au long du we :Vendredi 12 mai, 18h-20h30 : Rencontre autour des Temps des féminismes à la Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville

On ne naît pas féministe, alors comment le devient-on ? Découvrez le texte intime et théorique de Michelle Perrot qui revient sur ce qui l’a construite en tant que femme et en tant que féministe, ses lectures, son parcours et son engagement.Samedi 13 mai, 11h-12h15 : Rencontre « A quoi servent les prisons ? » autour de Punir et comprendre au Conservatoire & Orchestre de Caen

Michelle Perrot échangera avec le photographe Maxence Rifflet, qui a réalisé durant 3 ans un travail avec des détenus de sept prisons françaises, dont celle de Caen, et avec Elvire Emptaz, autrice d’une remarquable enquête sur al sortie de prison de quatorze femmes.Samedi 13 mai, 16h15-17h45 : Rencontre « Mouvements ouvriers » à l’Hôtel de Ville

Assistez au dialogue entre Xavier Le Clerc et Michelle Perrot sur la condition ouvrière, le monde du travail, l’injustice et la misère sociale, mais également sur la profondeur des changements sociétaux en cours depuis un siècle.Dimanche 14 mai, 11h30-13h : Rencontre La cause des femmes » au Conservatoire & Orchestre de Caen

Deux femmes pour en parler d’une troisième… Voici la belle promesse de la rencontre entre Laure Adler et Michelle Perrot autour de l’héritage de Françoise Héritier, grande anthropologue et ethnologue française qui n’a eu de cesse que de déconstruire les idées reçues sur le masculin et le féminin.



Tout le programme d’Epoque, festival et salon du livre de Caen est à retrouver ici..

2023-05-12 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-12 20:30:00. .

Esp. Jean-Marie Louvel Hôtel de Ville

Caen 14000 Calvados Normandie



The historian Michelle Perrot is the guest of honor of this edition. Professor emeritus of contemporary history at the University of Paris VII, she is one of the great figures of the history of women in France. The History of Women in the West, co-edited with Georges Duby, continues to mark historical research, as does her work on labor movements and prisons.

Michelle Perrot’s current work remains rich with the publication in 2023 of Punir et Comprendre (Presse Universitaires de Rennes) and Le Temps des féminismes (Grasset).

Meet her throughout the week: Friday, May 12, 6-8:30 pm: Meeting about the Time of Feminisms at the Alexis-de-Tocqueville Library

One is not born a feminist, so how does one become one? Discover the intimate and theoretical text of Michelle Perrot who comes back on what built her as a woman and as a feminist, her readings, her path and her commitment. Saturday May 13, 11am-12.15pm: Meeting « What are prisons for? » around Punir et comprendre at the Conservatoire & Orchestre de Caen

Michelle Perrot will exchange with the photographer Maxence Rifflet, who has worked for three years with inmates of seven French prisons, including Caen, and with Elvire Emptaz, author of a remarkable investigation on the release of fourteen women from prison.Saturday, May 13, 4:15pm-5:45pm: Meeting « Workers’ Movements » at the City Hall

Attend the dialogue between Xavier Le Clerc and Michelle Perrot on the condition of workers, the world of work, injustice and social misery, but also on the depth of societal changes underway for a century.Sunday, May 14, 11:30-13:00: Meeting The cause of women » at the Conservatory & Orchestra of Caen

Two women to talk about a third… Here is the beautiful promise of the meeting between Laure Adler and Michelle Perrot around the legacy of Françoise Héritier, a great French anthropologist and ethnologist who has never ceased to deconstruct preconceived ideas about the masculine and feminine.

All the program of Epoque, festival and book fair of Caen is to be found here.

La historiadora Michelle Perrot es la invitada de honor de esta edición. Profesora emérita de Historia Contemporánea en la Universidad de París VII, es una de las figuras más destacadas de la historia de las mujeres en Francia. La Historia de las mujeres en Occidente, coeditada con Georges Duby, sigue dejando huella en la investigación histórica, al igual que sus trabajos sobre los movimientos obreros y las prisiones.

La obra actual de Michelle Perrot sigue siendo rica con la publicación en 2023 de Punir et Comprendre (Presse Universitaires de Rennes) y Le Temps des féminismes (Grasset).

Encuentros con ella a lo largo de la semana: viernes 12 de mayo, de 18.00 a 20.30 h: Encuentro sobre el Tiempo de los Feminismos en la Biblioteca Alexis-de-Tocqueville

No se nace feminista, ¿cómo se llega a serlo? Descubra el texto íntimo y teórico de Michelle Perrot que vuelve sobre lo que la construyó como mujer y como feminista, sus lecturas, su trayectoria y su compromiso. Sábado 13 de mayo, 11.00-12.15 h: Encuentro « ¿Para qué sirven las cárceles? » en torno a Punir et comprendre en el Conservatorio y Orquesta de Caen

Michelle Perrot intercambiará con el fotógrafo Maxence Rifflet, que ha trabajado durante tres años con presos en siete cárceles francesas, incluida la de Caen, y con Elvire Emptaz, autora de una notable investigación sobre la excarcelación de catorce mujeres.Sábado 13 de mayo, 16.15-17.45 h: Encuentro « Movimientos obreros » en el Hôtel de Ville

Asista al diálogo entre Xavier Le Clerc y Michelle Perrot sobre la condición obrera, el mundo del trabajo, la injusticia y la miseria social, pero también sobre la profundidad de los cambios sociales que han tenido lugar en el último siglo.Domingo 14 de mayo, 11.30-13.00 h: Encuentro « La cause des femmes » en el Conservatorio y Orquesta de Caen

Dos mujeres para hablar de una tercera… Esta es la promesa del encuentro entre Laure Adler y Michelle Perrot en torno al legado de Françoise Héritier, gran antropóloga y etnóloga francesa que nunca ha dejado de deconstruir las ideas preconcebidas sobre lo masculino y lo femenino.

El programa completo de Epoque, festival y feria del libro de Caen, puede consultarse aquí.

Die Historikerin Michelle Perrot ist der Ehrengast der diesjährigen Ausgabe. Sie ist emeritierte Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Paris VII und eine der großen Figuren der Frauengeschichte in Frankreich. Ihre gemeinsam mit Georges Duby herausgegebene Geschichte der Frauen im Westen prägt die historische Forschung weiterhin, ebenso wie ihre Arbeiten über die Arbeiterbewegung und die Gefängnisse.

Die Aktualität von Michelle Perrot bleibt mit der Veröffentlichung von Punir et Comprendre (Presse Universitaires de Rennes) und Le Temps des féminismes (Grasset) im Jahr 2023 reich.

Treffen Sie sie das ganze Wochenende über:Freitag, 12. Mai, 18.00-20.30 Uhr: Treffen rund um die Zeit der Feminismen in der Bibliothek Alexis-de-Tocqueville

Man wird nicht als Feministin geboren, wie wird man es also? Entdecken Sie den intimen und theoretischen Text von Michelle Perrot, in dem sie darauf eingeht, was sie als Frau und als Feministin aufgebaut hat, ihre Lektüre, ihren Werdegang und ihr Engagement.Samstag, 13. Mai, 11.00-12.15 Uhr: Treffen « Wozu dienen die Gefängnisse? » um Punir et comprendre im Conservatoire & Orchestre de Caen

Michelle Perrot wird sich mit dem Fotografen Maxence Rifflet austauschen, der drei Jahre lang mit Insassen von sieben französischen Gefängnissen, darunter Caen, gearbeitet hat, und mit Elvire Emptaz, Autorin einer bemerkenswerten Untersuchung über die Entlassung von vierzehn Frauen aus dem Gefängnis.Samstag, 13. Mai, 16.15-17.45 Uhr: Treffen « Arbeiterbewegungen » im Hôtel de Ville

Erleben Sie den Dialog zwischen Xavier Le Clerc und Michelle Perrot über die Lage der Arbeiter, die Arbeitswelt, Ungerechtigkeit und soziales Elend, aber auch über die Tiefe der gesellschaftlichen Veränderungen, die sich seit einem Jahrhundert vollziehen.Sonntag, 14. Mai, 11.30-13.00 Uhr: Treffen « La cause des femmes » im Conservatoire & Orchestre de Caen

Zwei Frauen, um über eine dritte zu sprechen… Dies ist das schöne Versprechen des Treffens zwischen Laure Adler und Michelle Perrot über das Erbe von Françoise Héritier, einer großen französischen Anthropologin und Ethnologin, die nichts anderes getan hat, als die gängigen Vorstellungen über das Männliche und das Weibliche zu dekonstruieren.

Das gesamte Programm von Epoque, Festival und Buchmesse in Caen, finden Sie hier.

