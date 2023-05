Vernissage « The Woods » de Tursic & Mille 7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé, 5 mai 2023, .

Explosive, la peinture de Tursic & Mille superpose les images, les styles, les genres (paysages, portraits, natures mortes…), et se décline sur une grande variété de supports, tableaux ou formes découpées.

Elle se fait tour à tour détournement de peintures anciennes, transpositions de photographies de fleurs, de modèles, de chiens, ou agrandissements de taches de peintures. «The Woods», le titre de l’exposition, peut à la fois désigner les figures taillées dans le bois qui servent de supports aux peintures et, métaphoriquement, la forêt de signes dans laquelle nous évoluons, le paysage intérieur qui est fait des images que nous avons en tête.

Exposition du 6 mai au 17 septembre 2023.

2023-05-05 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-05 20:30:00

7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé Frac Normandie

Caen 14000 Calvados Normandie



Explosive, the painting of Tursic & Mille superimposes images, styles, genres (landscapes, portraits, still lifes…), and is declined on a great variety of supports, paintings or cut-out forms.

It is in turn a detour of old paintings, transpositions of photographs of flowers, models, dogs, or enlargements of spots of paintings. « The Woods », the title of the exhibition, can both designate the figures carved in wood that serve as supports for the paintings and, metaphorically, the forest of signs in which we evolve, the inner landscape that is made of the images we have in our heads.

Exhibition from May 6 to September 17, 2023

La pintura explosiva de Tursic & Mille superpone imágenes, estilos y géneros (paisajes, retratos, bodegones, etc.).

Es a su vez un desvío de cuadros antiguos, transposiciones de fotografías de flores, modelos, perros, o ampliaciones de manchas de pintura. « El bosque », título de la exposición, puede referirse tanto a las figuras talladas en madera que sirven de soporte a los cuadros como, metafóricamente, al bosque de signos en el que nos desenvolvemos, el paisaje interior que conforman las imágenes de nuestra cabeza.

Exposición del 6 de mayo al 17 de septiembre de 2023

Die explosive Malerei von Tursic & Mille überlagert Bilder, Stile und Genres (Landschaften, Porträts, Stillleben…) und ist auf einer Vielzahl von Trägern, Gemälden oder ausgeschnittenen Formen zu finden.

Sie verfremdet abwechselnd alte Gemälde, transponiert Fotografien von Blumen, Modellen, Hunden oder vergrößert Gemäldeflecken. « The Woods », der Titel der Ausstellung, kann sowohl die aus Holz geschnitzten Figuren bezeichnen, die als Träger der Gemälde dienen, als auch metaphorisch den Wald der Zeichen, in dem wir uns bewegen, die innere Landschaft, die aus den Bildern besteht, die wir im Kopf haben.

Ausstellung vom 6. Mai bis 17. September 2023

