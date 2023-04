« Riposte ! » – Atelier théâtre du Chemin-Vert 1 rue d’Isigny, 28 avril 2023, Caen.

Rendez-vous le vendredi 28 avril à 20h au Sillon pour le spectacle de l’atelier théâtre du Chemin Vert !

« Riposte ! » – Une pièce qui tord le cou aux préjugés :

Comment tordre le cou aux préjugés ? Comment répondre aux idées toutes faites très répandues sur les jeunes, les vieux, les gros, les réfugiés, les femmes, les homosexuels, les riches, les pauvres, les religions …. ? Venez rendre visite aux habitants de notre immeuble… En se rencontrant, ils comprennent qu’il faut lutter contre l’ignorance et la peur de la différence. Venez répondre avec eux à la bêtise ordinaire. Riposte !

Mise en scène par Sylvia Marzolini et Catherine Bennett.

L’atelier théâtre du Chemin-Vert :

Les habitants et habitantes du Chemin-Vert se sont réunis chaque jeudi pour des ateliers à la MJC, accompagnés par Sylvia et Catherine, dans le but de construire ensemble une pièce qui leur ressemble ! Le groupe est composé d’une quinzaine de participants amateurs : collégiens, lycéens, adultes, retraités… rassemblés par l’envie de découvrir le théâtre et de créer un spectacle de A à Z !.

1 rue d’Isigny MJC du Chemin-Vert – Le Sillon

Caen 14000 Calvados Normandie



See you on Friday, April 28 at 8pm at the Sillon for the Chemin Vert theater workshop’s show!

« Riposte! » – A play that twists the neck of prejudice:

How do you bend the neck of prejudices? How to respond to the widespread preconceived ideas about young people, old people, fat people, refugees, women, homosexuals, rich people, poor people, religions? Come and visit the inhabitants of our building… By meeting each other, they understand that it is necessary to fight against ignorance and the fear of the difference. Come and answer with them to the ordinary stupidity. Riposte !

Directed by Sylvia Marzolini and Catherine Bennett.

The Chemin-Vert theater workshop:

The inhabitants of Chemin-Vert met every Thursday for workshops at the MJC, accompanied by Sylvia and Catherine, in order to build together a play that resembles them! The group is composed of about fifteen amateur participants: high school students, adults, retired people… all united by the desire to discover theater and to create a show from A to Z!

¡Nos vemos el viernes 28 de abril a las 20h en el Sillon para el espectáculo del taller de teatro Chemin Vert!

« ¡Riposte! » – Una obra que le tuerce el cuello a los prejuicios:

¿Cómo desafiar los prejuicios? ¿Cómo responder a las ideas preconcebidas generalizadas sobre los jóvenes, los viejos, los gordos, los refugiados, las mujeres, los homosexuales, los ricos, los pobres, las religiones? Vengan a visitar a los habitantes de nuestro edificio… Al conocerlos, comprenden que hay que luchar contra la ignorancia y el miedo a la diferencia. Ven y responde con ellos a la estupidez ordinaria. ¡Riposte!

Dirigido por Sylvia Marzolini y Catherine Bennett.

Taller de teatro de Chemin-Vert:

Los habitantes de Chemin-Vert se reúnen todos los jueves en talleres en el MJC, acompañados por Sylvia y Catherine, con el objetivo de construir juntos una obra de teatro que se les parezca El grupo está formado por una quincena de participantes aficionados: escolares, estudiantes de bachillerato, adultos, jubilados… ¡reunidos por el deseo de descubrir el teatro y crear un espectáculo de la A a la Z!

Wir treffen uns am Freitag, den 28. April um 20 Uhr im Sillon für die Aufführung des Theaterworkshops des Chemin Vert!

« Riposte! » – Ein Stück, das Vorurteilen den Hals umdreht :

Wie kann man Vorurteilen den Hals umdrehen? Wie antwortet man auf die weit verbreiteten vorgefassten Meinungen über Junge, Alte, Dicke, Flüchtlinge, Frauen, Homosexuelle, Reiche, Arme, Religionen …? Besuchen Sie die Bewohner unseres Wohnhauses… Wenn sie sich begegnen, verstehen sie, dass man gegen Ignoranz und die Angst vor dem Anderssein kämpfen muss. Kommen Sie und antworten Sie mit ihnen auf die gewöhnliche Dummheit. Schlagen Sie zurück!

Inszeniert von Sylvia Marzolini und Catherine Bennett.

Die Theaterwerkstatt des Chemin-Vert :

Die Bewohner und Bewohnerinnen des Chemin-Vert haben sich jeden Donnerstag zu Workshops im MJC getroffen, begleitet von Sylvia und Catherine, mit dem Ziel, gemeinsam ein Stück zu bauen, das ihnen entspricht! Die Gruppe besteht aus etwa 15 Amateurteilnehmern: Gymnasiasten, Oberschüler, Erwachsene, Rentner…, die durch die Lust, das Theater zu entdecken und ein Stück von A bis Z zu erarbeiten, zusammengekommen sind!

