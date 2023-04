Déambulation théâtralisée : « La visite d’Arsène Lupin » Abbaye aux Dames, 26 avril 2023, Caen.

C’est une soirée toute particulière qui se prépare pour le gentleman cambrioleur: il s’apprête à pénétrer dans l’Abbaye aux Dames pour un tout dernier vol ! Pour cette aventure, il a convié la Comtesse de Cagliostro, une femme énigmatique qui n’a pas la langue dans sa poche… Le duo vous fera découvrir les lieux comme vous ne les avez jamais vus, à la lampe-torche » –

Public Familial à partir de 7 ans – Se munir d’une lampe-torche !

Écrit et joué par Hélène PESQUET et Emmanuel INGWEILLER.

Gratuit pour les enfants / 5 € pour les adultes. Réservation au 02 31 06 98 45 dans la limite des places disponibles. Durée : 1h15..

2023-04-26 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-26 . .

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie



It’s a very special evening for the gentleman burglar: he’s about to enter the Abbaye aux Dames for one last robbery! For this adventure, he has invited the Countess of Cagliostro, an enigmatic woman who has no tongue in cheek… The duo will make you discover the places as you have never seen them before, with a flashlight »

Family audience from 7 years old – Bring a flashlight !

Written and performed by Hélène PESQUET and Emmanuel INGWEILLER.

Free for children / 5 ? for adults. Reservation at 02 31 06 98 45 within the limits of available places. Duration : 1h15.

Es una noche muy especial para el caballero ladrón: ¡está a punto de entrar en la Abbaye aux Dames para un último robo! Para esta aventura, ha invitado a la Condesa de Cagliostro, una mujer enigmática que no tiene pelos en la lengua… El dúo le hará descubrir el lugar como nunca antes lo había visto, con una linterna »

Público familiar a partir de 7 años – ¡Traiga una linterna!

Escrita e interpretada por Hélène PESQUET y Emmanuel INGWEILLER.

Gratis para los niños / 5€ para los adultos. Reserva al 02 31 06 98 45 dentro del límite de plazas disponibles. Duración: 1h15.

Es ist ein ganz besonderer Abend für den Gentleman-Einbrecher: Er bereitet sich darauf vor, in die Abbaye aux Dames einzudringen, um einen letzten Diebstahl zu begehen! Für dieses Abenteuer hat er die Gräfin von Cagliostro eingeladen, eine rätselhafte Frau, die nicht auf den Mund gefallen ist…

Familienpublikum ab 7 Jahren – Taschenlampe mitbringen!

Geschrieben und gespielt von Hélène PESQUET und Emmanuel INGWEILLER.

Kostenlos für Kinder / 5 ? für Erwachsene. Reservierung unter 02 31 06 98 45 im Rahmen der verfügbaren Plätze. Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité