Conte bébés « Le monde en musique » Abbaye aux Dames, 26 avril 2023, Caen.

Les tout-petits fêtent le printemps avec une histoire tout en couleur et en mélodie qui leurs proposent un voyage aux quatre coins du monde !

On écoute, on se dandine, on chante et on rit… un programme parfait pour mercredi sans fausse note ! Pour les 0-3 ans.

Une histoire écrite et racontée par Hélène PESQUET, conteuse.

Gratuit pour tous. Réservation au 02 31 06 98 45 dans la limite des places disponibles. Durée : 30 minutes..

2023-04-26 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-26 . .

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie



Toddlers celebrate spring with a colorful and melodious story that takes them on a journey to the four corners of the world!

They listen, waddle, sing and laugh… a perfect program for Wednesday without false notes! For 0-3 years old.

A story written and told by Hélène PESQUET, storyteller.

Free for all. Reservation at 02 31 06 98 45 within the limit of available places. Duration: 30 minutes.

Los más pequeños celebran la primavera con una historia colorida y melodiosa que les lleva de viaje por los cuatro rincones del mundo

Escuchan, se contonean, cantan y ríen… ¡un programa perfecto para el miércoles sin una nota falsa! Para niños de 0 a 3 años.

Una historia escrita y contada por Hélène PESQUET, cuentacuentos.

Gratis para todos. Reserva en el 02 31 06 98 45 dentro del límite de plazas disponibles. Duración: 30 minutos.

Die Kleinsten feiern den Frühling mit einer farbenfrohen und melodischen Geschichte, die sie auf eine Reise in alle Ecken der Welt entführt!

Es wird gelauscht, gewatschelt, gesungen und gelacht… ein perfektes Programm für den Mittwoch ohne falsche Noten! Für Kinder von 0-3 Jahren.

Eine Geschichte, geschrieben und erzählt von Hélène PESQUET, Märchenerzählerin.

Kostenlos für alle. Reservierung unter 02 31 06 98 45 im Rahmen der verfügbaren Plätze. Dauer: 30 Minuten.

