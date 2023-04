Spectacle « Les joyeuses aventures de Jean-Gudulfe et Philépote » Abbaye aux Dames, 26 avril 2023, Caen.

Attention ! Trois vilains zozos se sont ligués pour faire sombrer le Royaume du Roi Mélécas dans les ténèbres… Qui donc aura le courage de les affronter ? Jean-Gudulfe et Philépote bien sûr !

Le chevalier, aussi téméraire que nigaud, et son écuyère dont le franc-parler n’a d’égale que son astuce vous embarquent dans une aventure drôle et rocambolesque bravant les frontières pour faire régner la liberté !

A partir de 6 ans – Écrit et joué par Emmanuel INGWEILLER et Hélène PESQUET – Régie son et lumière : Thomas QUENNEVILLE.

Gratuit pour les enfants / 5 € pour les adultes. Réservation au 02 31 06 98 45 dans la limite des places disponibles. Durée : 1h..

2023-04-26 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-26 . .

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie



Beware! Three evil zozos have joined forces to plunge the Kingdom of King Melécas into darkness… Who will have the courage to face them? Jean-Gudulfe and Philépote of course!

The knight, as reckless as he is foolish, and his horsewoman, whose outspokenness is matched only by her astuteness, embark on a funny and incredible adventure that defies borders to ensure freedom!

From 6 years old – Written and performed by Emmanuel INGWEILLER and Hélène PESQUET – Sound and light control : Thomas QUENNEVILLE.

Free for children / 5 ? for adults. Reservation at 02 31 06 98 45 within the limit of available places. Duration: 1 hour.

¡Cuidado! Tres malvados zozos han unido sus fuerzas para sumir el Reino del Rey Meleca en la oscuridad… ¿Quién tendrá el valor de enfrentarse a ellos? Jean-Gudulfe y Philépote, por supuesto

El caballero, tan temerario como insensato, y su amazona, cuya franqueza sólo es igualada por su astucia, se embarcan en una divertida e increíble aventura, ¡desafiando fronteras para que reine la libertad!

A partir de 6 años – Escrita e interpretada por Emmanuel INGWEILLER y Hélène PESQUET – Control de sonido y luces: Thomas QUENNEVILLE.

Gratis para los niños / 5€ para los adultos. Reserva en el 02 31 06 98 45 dentro del límite de plazas disponibles. Duración: 1 hora.

Achtung!!! Drei fiese Zotteln haben sich zusammengetan, um das Königreich des Melekas-Königs in die Dunkelheit zu stürzen… Wer hat den Mut, sich ihnen zu stellen? Jean-Gudulfe und Philepote natürlich!

Der Ritter, der ebenso tollkühn wie einfältig ist, und seine Knappin, deren Offenheit nur von ihrer Schlauheit übertroffen wird, nehmen Sie mit auf ein lustiges und abenteuerliches Abenteuer, bei dem sie Grenzen überschreiten, um die Freiheit zu verteidigen!

Ab 6 Jahren – Geschrieben und gespielt von Emmanuel INGWEILLER und Hélène PESQUET – Ton- und Lichtregie: Thomas QUENNEVILLE.

Kostenlos für Kinder / 5 ? für Erwachsene. Reservierung unter 02 31 06 98 45 im Rahmen der verfügbaren Plätze. Dauer: 1 Stunde.

