Visites commentées – Exposition « Des Vikings et des Normands » Château, 23 avril 2023, Caen.

Venez découvrir l’exposition en compagnie d’un médiateur.

Le 4e dimanche de chaque mois à 15h, d’avril à septembre, et le mardi à 15h du 11 juillet au 29 août (sauf 15 août).dimanche 23 avril 2023dimanche 28 mai 2023 (1)dimanche 25 juin 2023 (2)mardi 11 juillet 2023mardi 18 juillet 2023*dimanche 23 juillet 2023mardi 25 juillet 2023mardi 1er août 2023mardi 8 août 2023mardi 22 août 2023dimanche 27 août 2023mardi 29 août 2023dimanche 24 septembre 2023

Visites ados/adultes. Durée : 45 minutes.

6 € entrée incluse, sur réservation par mail : mdn-reservation@caen.fr. Ouverture des réservations 2 mois avant la visite.

(1) Dimanche 28 mai : visite traduite en LSF, accessible à tous (avec Anne-Sophie Zewé, interprète Langue des Signes Française du collectif Normand’Ils).

(2) Dimanche 25 juin : visite tactile et sensorielle, accessible à tous (avec Écouter l’Image)..

Château Musée de Normandie – Salles du Rempart

Caen 14000 Calvados Normandie



Come and discover the exhibition with a mediator.

The 4th Sunday of each month at 3pm, from April to September, and on Tuesdays at 3pm from July 11 to August 29 (except August 15).Sunday April 23, 2023Sunday May 28, 2023 (1)Sunday June 25, 2023 (2)Tuesday July 11, 2023Tuesday July 18, 2023*Sunday July 23, 2023Tuesday July 25, 2023Tuesday August 1, 2023Tuesday August 8, 2023Tuesday August 22, 2023Sunday August 27, 2023Tuesday August 29, 2023Sunday September 24

Teen/adult visits. Duration: 45 minutes.

6 ? admission included, on reservation by mail : mdn-reservation@caen.fr. Reservations open 2 months before the visit.

(1) Sunday, May 28: visit translated into LSF, accessible to all (with Anne-Sophie Zewé, French Sign Language interpreter from the Normand’Ils collective).

(2) Sunday, June 25: tactile and sensory visit, accessible to all (with Écouter l’Image).

Venga a descubrir la exposición con un mediador.

El 4º domingo de cada mes a las 15 h, de abril a septiembre, y los martes a las 15 h del 11 de julio al 29 de agosto (excepto el 15 de agosto).Domingo 23 de abril de 2023Domingo 28 de mayo de 2023 (1)Domingo 25 de junio de 2023 (2)Martes 11 de julio de 2023Martes 18 de julio de 2023*Domingo 23 de julio de 2023Martes 25 de julio de 2023Martes 1 de agosto de 2023Martes 8 de agosto de 2023Martes 22 de agosto de 2023Domingo 27 de agosto de 2023Martes 29 de agosto de 2023Domingo 24 de septiembre de 2023

Visitas para adolescentes y adultos. Duración: 45 minutos.

6€ entrada incluida, previa reserva por mail: mdn-reservation@caen.fr. Apertura de reservas 2 meses antes de la visita.

(1) Domingo 28 de mayo: visita traducida al LSF, accesible a todos (con Anne-Sophie Zewé, intérprete de lengua de signos francesa del colectivo Normand’Ils).

(2) Domingo 25 de junio: visita táctil y sensorial, accesible a todos (con Écouter l’Image).

Entdecken Sie die Ausstellung in Begleitung eines Vermittlers.

Sonntag, 23. April 2023Sonntag, 28. Mai 2023 (1)Sonntag, 25. Juni 2023 (2)Dienstag, 11. Juli 2023Dienstag, 18. Juli 2023*Sonntag, 23. Juli 2023Dienstag, 25. Juli 2023Dienstag, 1. August 2023Dienstag, 8. August 2023Dienstag, 22. August 2023Sonntag, 27. August 2023Dienstag, 29. August 2023Sonntag, 24. September 2023

Besichtigungen für Jugendliche/Erwachsene. Dauer: 45 Minuten.

6 ? Eintritt inbegriffen, nach Reservierung per E-Mail: mdn-reservation@caen.fr. Öffnung der Reservierungen 2 Monate vor der Besichtigung.

(1) Sonntag, 28. Mai: Besichtigung mit Übersetzung in LSF, für alle zugänglich (mit Anne-Sophie Zewé, Dolmetscherin für französische Gebärdensprache des Kollektivs Normand’Ils).

(2) Sonntag, 25. Juni: Tast- und sensorischer Besuch, für alle zugänglich (mit Écouter l’Image).

