« Sacré Guillaume ! » Spectacle + goûter Auditorium du Château de Caen et Musée de Normandie – Salles du Rempart, 22 avril 2023, Caen.

Spectacle suivi d’un goûter, dans le cadre de l’exposition « Des Vikings et des Normands » du Musée de Normandie.

Une plongée contée dans l’histoire de Guillaume le Conquérant, chevalier normand devenu roi d’Angleterre. Une histoire à la frontière entre deux pays, comme celle de notre conteur qui mêle la destinée du duc de Normandie à des contes de la tradition burkinabè. Un regard métissé sur l’épopée du plus célèbre des Normands.

Spectacle jeune public, associant conte, musique, objets et marionnettes proposé par la Compagnie Hardie, suivi d’un goûter dans l’exposition en présence du comédien Émile Didier Nana.

Pour le jeune public accompagné, à partir de 5 ans. Auditorium du château de Caen. Durée : 50 minutes.

6 € entrée exposition incluse, sur réservation par mail : mdn-reservation@caen.fr

Ouverture des réservations 2 mois avant le spectacle..

2023-04-22 à 15:00:00

Auditorium du Château de Caen et Musée de Normandie – Salles du Rempart Château

Caen 14000 Calvados Normandie



Show followed by a snack, as part of the exhibition « Of Vikings and Normans » of the Museum of Normandy.

A narrated dive into the history of William the Conqueror, a Norman knight who became King of England. A story at the border between two countries, like that of our storyteller who mixes the destiny of the Duke of Normandy with tales from the Burkinabe tradition. A mixed look at the epic of the most famous Norman.

A show for young audiences, combining storytelling, music, objects and puppets proposed by the Compagnie Hardie, followed by a snack in the exhibition in the presence of the actor Émile Didier Nana.

For the young public accompanied, from 5 years old. Auditorium of the castle of Caen. Duration: 50 minutes.

6? exhibition admission included, on reservation by mail : mdn-reservation@caen.fr

Reservations open 2 months before the show.

Espectáculo seguido de un aperitivo, en el marco de la exposición « Vikingos y normandos » del Museo de Normandía.

Una inmersión narrada en la historia de Guillermo el Conquistador, caballero normando que se convirtió en rey de Inglaterra. Una historia en la frontera entre dos países, como la de nuestro narrador que mezcla el destino del Duque de Normandía con cuentos de la tradición burkinesa. Una mirada mestiza a la epopeya del normando más famoso.

Un espectáculo para el público joven, que combina narración, música, objetos y marionetas, presentado por la Compagnie Hardie, seguido de una merienda en la exposición en presencia del actor Émile Didier Nana.

Para jóvenes, a partir de 5 años. Auditorio del Castillo de Caen. Duración: 50 minutos.

6€ entrada a la exposición incluida, previa reserva por correo electrónico: mdn-reservation@caen.fr

Reservas abiertas 2 meses antes de la exposición.

Aufführung mit anschließendem Imbiss im Rahmen der Ausstellung « Des Vikings et des Normands » des Musée de Normandie.

Ein erzählter Einblick in die Geschichte von Wilhelm dem Eroberer, einem normannischen Ritter, der König von England wurde. Eine Geschichte an der Grenze zwischen zwei Ländern, wie die unseres Erzählers, der das Schicksal des Herzogs der Normandie mit Märchen aus der burkinischen Tradition vermischt. Ein gemischter Blick auf das Epos des berühmtesten aller Normannen.

Eine Vorstellung für junges Publikum, die Märchen, Musik, Objekte und Marionetten verbindet und von der Compagnie Hardie angeboten wird, gefolgt von einem Imbiss in der Ausstellung in Anwesenheit des Schauspielers Émile Didier Nana.

Für das junge Publikum in Begleitung, ab 5 Jahren. Auditorium des Schlosses von Caen. Dauer: 50 Minuten.

6 ? inkl. Ausstellungseintritt, Reservierung per E-Mail erforderlich: mdn-reservation@caen.fr

Öffnung der Reservierungen 2 Monate vor der Aufführung.

