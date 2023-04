Angoisse magazine La Bibi, 20 avril 2023, Caen.

Angoisse magazine travaille sa musique sur base d’improvisation. Une inquiétante superposition de textures collantes, d’échantillonnages ratés, un flux rythmique sec et précis et des mélodies fondues dans l’espace. Ils cherchent à créer des images de fuite en avant ou de chute lente..

2023-04-20 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-20 22:30:00. .

La Bibi Place Louis Guillouard

Caen 14000 Calvados Normandie



Angoisse magazine works its music on the basis of improvisation. A disturbing superposition of sticky textures, failed samplings, a dry and precise rhythmic flow and melodies melted in the space. They seek to create images of flight forward or slow fall.

La revista Angoisse trabaja su música sobre la base de la improvisación. Una inquietante superposición de texturas pegajosas, samplings fallidos, un flujo rítmico seco y preciso y melodías fundidas en el espacio. Buscan crear imágenes de huida hacia delante o de lenta caída.

Angoisse magazine arbeitet seine Musik auf der Grundlage von Improvisationen. Eine unheimliche Überlagerung von klebrigen Texturen, fehlgeschlagenen Samples, einem trockenen, präzisen rhythmischen Fluss und im Raum verschmolzenen Melodien. Sie versuchen, Bilder einer Flucht nach vorne oder eines langsamen Falls zu schaffen.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité