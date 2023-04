Stage Abeilles La Bibi, 19 avril 2023, Caen.

Stage d’arts plastiques, encadré par Charlotte Paul, autour des abeilles…

Une découverte du mondes des abeilles par l’art mais également par une visite et une présentation des ruches de la Bibi et de l’association Les petits Carrés de Caen !!.

2023-04-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-19 12:30:00. .

La Bibi Place Louis Guillouard

Caen 14000 Calvados Normandie



Art workshop, supervised by Charlotte Paul, about bees…

A discovery of the world of bees through art but also through a visit and a presentation of the Bibi’s hives and the association Les petits Carrés de Caen !

Taller de arte, supervisado por Charlotte Paul, sobre las abejas…

¡Un descubrimiento del mundo de las abejas a través del arte, pero también a través de una visita y una presentación de las colmenas Bibi y de la asociación Les petits Carrés de Caen !

Kunstpraktikum, betreut von Charlotte Paul, rund um die Bienen…

Eine Entdeckung der Welt der Bienen durch die Kunst, aber auch durch einen Besuch und eine Präsentation der Bienenstöcke der Bibi und des Vereins Les petits Carrés de Caen!

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité