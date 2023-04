Assiettes et Baskets, l’appétit vient en marchant ! Avenue Amiral Mountbatten, 18 avril 2023, Caen.

Une semaine d’animations et de randonnées, organisée par la Ville de Caen, pour découvrir les bienfaits de la marche et de la cuisine de saison !Mardi 18 avrilÀ partir de 9h : Marche Santé – Esplanade de la Colline aux Oiseaux

Visitez les Jardins familiaux du Chemin Vert ! Partez à la découverte d’une autre façon de produire des légumes et initiez-vous à la marche méditativeBoucle d’environ 2h30, allure modérée30 places sur réservationTout publicÀ partir de 13h45 : Balade à vélo – Esplanade de la Colline aux Oiseaux

A la découverte d’une endiverie ! Venez suivre la vie d’une endive de la chambre de pousse à la récolte. Boucle de 15 km, environ 3h, allure modérée20 places sur réservationTout public à partir de 14 ansMercredi 19 avrilA partir de 9h15 : Marche Santé – Jardin des Plantes

Découvrez la diversité des écorces des arbres, les anecdotes liées au réveil du printemps… La renaissance des végétaux, c’est maintenant !Environ 2h30, allure modérée30 places sur réservationTout publicA partir de 13h15 : Jeux-énigmes : comment créer un goûter équilibré ? – Esplanade de la Colline aux Oiseaux

Animé par une diététicienneEnviron 2h3032 places sur réservationPour les enfants de 8 ans à 10 ans accompagnésJeudi 20 avrilA partir de 9h15 : Jeu de piste / Ateliers Les Gestes qui Sauvent

En partenariat avec l’association nationale des Premiers Secours Environ 2h3030 places sur réservationTout public à partir de 10 ansÀ partir de 13h45 : Randonnée Santé – Esplanade de la Colline aux Oiseaux

Venez vous dégourdir les jambes avec nous !

En partenariat avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 5 km, allure modéréeEnviron 2h0030 places sur réservationTout public

Inscriptions et renseignements au 06.13.37.29.56.

Merci de prévoir pour profiter au mieux des activités proposées de l’eau, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés. .

2023-04-18 à 09:15:00 ; fin : 2023-04-18 18:00:00. .

Avenue Amiral Mountbatten La Colline aux Oiseaux

Caen 14000 Calvados Normandie



A week of activities and hikes, organized by the City of Caen, to discover the benefits of walking and seasonal cooking! Tuesday, April 18From 9am: Healthy walk – Esplanade de la Colline aux Oiseaux

Visit the Chemin Vert allotment gardens! Discover another way of producing vegetables and learn about meditative walkingLoop of about 2h30, moderate pace30 places on reservationAll publicStarting at 1:45 pm: Bike ride – Esplanade de la Colline aux Oiseaux

Discovering an endiverie! Come and follow the life of an endive from the growing room to the harvest. 15 km loop, about 3 hours, moderate pace20 places on reservationAll public from 14 years oldWednesday, April 19From 9:15 am: Health walk – Jardin des Plantes

Discover the diversity of the bark of trees, the anecdotes related to the awakening of spring… The rebirth of plants is now! Approximately 2h30, moderate pace30 places on reservationAll publicFrom 1:15 pm: Puzzles: how to create a balanced snack? – Esplanade de la Colline aux Oiseaux

Animated by a dieticianAbout 2h3032 places on reservationFor children from 8 to 10 years old accompaniedThursday, April 20From 9:15 am: Treasure hunt / Workshops Les Gestes qui Sauvent

In partnership with the National First Aid Association Approximately 2h3030 places on reservationAll public from 10 years oldFrom 1:45 pm: Health walk – Esplanade de la Colline aux Oiseaux

Come and stretch your legs with us!

In partnership with the Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 5 km, moderate paceAbout 2h0030 places on reservationAll public

Registration and information at 06.13.37.29.56.

Please bring water, good shoes and appropriate clothing to make the most of the activities on offer.

Una semana de actividades y paseos, organizados por la ciudad de Caen, para descubrir los beneficios de la marcha y de la cocina de temporada. Martes 18 de abrilDesde las 9:00 h: Paseo saludable – Esplanade de la Colline aux Oiseaux

Visite los huertos Chemin Vert Descubra una forma diferente de producir verduras y aprenda a caminar meditandoUn circuito de 2,5 horas, ritmo moderado30 plazas con reservaTodo el públicoA partir de las 13:45: Paseo en bicicleta – Esplanade de la Colline aux Oiseaux

Descubrir una endiverie Venga a seguir la vida de una planta de escarola desde la sala de cultivo hasta la cosecha. Circuito de 15 km, unas 3 horas, ritmo moderado20 plazas con reservaTodo el público a partir de 14 añosMiércoles 19 de abrilA partir de las 9.15 h: Paseo por la salud – Jardin des Plantes

Descubra la diversidad de las cortezas de los árboles, las anécdotas ligadas al despertar de la primavera… El renacimiento de las plantas es ahora! Aproximadamente 2h30, ritmo moderado30 plazas con reservaTodo públicoA partir de las 13h15: Adivinanzas: ¿cómo crear una merienda equilibrada? – Esplanade de la Colline aux Oiseaux

Dirigido por una dietistaAlrededor de 2h3032 plazas con reservaPara niños de 8 a 10 años acompañadosJueves 20 de abrilA partir de las 9.15 h: Búsqueda del tesoro / Talleres sobre « Les Gestes qui Sauvent

En colaboración con la Asociación Nacional de Primeros Auxilios Aproximadamente 2h3030 plazas con reservaTodo el público a partir de 10 añosDesde las 13h45: Paseo de la salud – Esplanade de la Colline aux Oiseaux

¡Ven a estirar las piernas con nosotros!

En colaboración con el Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 5 km, ritmo moderadoAproximadamente 2h0030 plazas bajo reservaTodo público

Inscripciones e información en el 06.13.37.29.56.

Se ruega llevar agua, buen calzado y ropa adecuada para aprovechar al máximo las actividades propuestas.

Eine Woche voller Veranstaltungen und Wanderungen, die von der Stadt Caen organisiert werden, um die Vorteile des Wanderns und der saisonalen Küche zu entdecken!Dienstag, 18. AprilAb 9 Uhr: Gesundheitswanderung – Esplanade de la Colline aux Oiseaux

Besuchen Sie die Kleingärten des Chemin Vert! Entdecken Sie eine andere Art der Gemüseproduktion und lernen Sie das meditative Gehen kennenSchleife von ca. 2,5 Stunden, mäßiges Tempo30 Plätze auf ReservierungAlles PublikumAb 13:45 Uhr: Fahrradtour – Esplanade de la Colline aux Oiseaux

Auf Entdeckungsreise in einer Endiverie! Verfolgen Sie das Leben eines Chicorées von der Triebkammer bis zur Ernte. 15 km lange Schleife, ca. 3 Stunden, mäßiges Tempo20 Plätze auf ReservierungÖffentlichkeit ab 14 JahrenMittwoch, 19. AprilAb 9.15 Uhr: Gesundheitswanderung – Jardin des Plantes

Entdecken Sie die Vielfalt der Baumrinden und die Anekdoten, die mit dem Erwachen des Frühlings verbunden sind… Die Wiedergeburt der Pflanzen ist jetzt!Ca. 2,5 Stunden, mäßiges Tempo30 Plätze mit ReservierungÖffentlichkeitAb 13:15 Uhr: Rätselspiele: Wie kreiert man einen ausgewogenen Snack? – Esplanade de la Colline aux Oiseaux (Esplanade des Vogelhügels)

Geleitet von einer ErnährungsberaterinEtwa 2,5 Stunden32 Plätze auf ReservierungFür Kinder von 8 bis 10 Jahren in BegleitungDonnerstag, 20. AprilAb 9.15 Uhr: Schnitzeljagd / Workshops Les Gestes qui sauvevent

In Zusammenarbeit mit der Association nationale des Premiers Secours Ca. 2.3030 Plätze mit ReservierungAlle ab 10 JahrenAb 13.45 Uhr: Gesundheitswanderung – Esplanade de la Colline aux Oiseaux

Vertreten Sie sich mit uns die Beine!

In Partnerschaft mit dem Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 5 km, gemäßigtes TempoUmfang: 2:30 Uhr30 Plätze mit ReservierungAlles Publikum

Anmeldungen und Informationen unter 06.13.37.29.56.

Bitte bringen Sie Wasser, gute Schuhe und angemessene Kleidung mit, um die angebotenen Aktivitäten optimal nutzen zu können.

