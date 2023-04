Escape game à l’abbaye Abbaye aux Dames, 15 avril 2023, Caen.

Enfermés dans les cachots du XIXème siècle au sous-sol de l’abbaye, les joueurs devront faire preuve de cohésion et de réflexion afin de retrouver un dossier secret de la guerre franco-prussienne de 1870.

Ils auront une heure seulement pour s’évader de cette prison…

Informations pratiquesÀ partir de 7 ans.Durée : 1h – Maximum 6 personnes ;Séances à 10h30, 14h et 16h en semaine, 14h et 16h les weekends.Départ Hall visiteurs situé dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Information et réservation au 02 31 06 98 45..

Vendredi 2023-04-15 à ; fin : 2023-04-30 . .

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie



Locked in the 19th century dungeons in the basement of the abbey, players will have to show cohesion and reflection in order to find a secret file from the Franco-Prussian war of 1870.

They will have only one hour to escape from this prison?

Practical informationFrom 7 years old.1 hour ? Maximum 6 people; Sessions at 10:30 am, 2 pm and 4 pm during the week, 2 pm and 4 pm on weekends; Departure from the visitors’ hall located in the main courtyard of the abbey.

Information and reservation at 02 31 06 98 45.

Encerrados en las mazmorras del siglo XIX, en el sótano de la abadía, los jugadores tendrán que trabajar juntos y pensar con la cabeza para encontrar un archivo secreto de la guerra franco-prusiana de 1870.

Sólo dispondrán de una hora para escapar de esta prisión?

Información prácticaA partir de 7 años.1 hora ? Máximo 6 personas;Sesiones a las 10.30 h, 14 h y 16 h los días laborables, 14 h y 16 h los fines de semana.Salida de la Sala de Visitantes en el patio principal de la abadía.

Información y reservas en el 02 31 06 98 45.

Jahrhundert im Keller der Abtei eingesperrt, müssen die Spieler zusammenhalten und nachdenken, um ein geheimes Dossier aus dem französisch-preußischen Krieg von 1870 zu finden.

Sie haben nur eine Stunde Zeit, um aus diesem Gefängnis auszubrechen

Praktische InformationenAb 7 Jahren.Dauer: 1 Stunde ? Maximal 6 Personen;Vorstellungen um 10:30 Uhr, 14:00 Uhr und 16:00 Uhr an Wochentagen, 14:00 Uhr und 16:00 Uhr an Wochenenden.Abfahrt Besucherhalle im Ehrenhof der Abtei.

Informationen und Reservierungen unter 02 31 06 98 45.

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité