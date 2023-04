Gourmandise à l’abbaye ! Esplanade Jean-Marie Louvel, 13 avril 2023, Caen.

Savez-vous ce qu’on mangeait au Moyen-Age ? Ou comment les moines de l’Abbaye-aux-Hommes organisaient leurs repas ? Et que dire de l’organisation des cuisines en pleine guerre mondiale… Pour découvrir ces multiples récits gourmands, rendez-vous à l’Abbaye, nos guides vous attendent ! .

2023-04-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-13 15:00:00. .

Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



Do you know what people ate in the Middle Ages? Or how the monks of the Abbaye-aux-Hommes organized their meals? And what about the organization of the kitchens in the middle of the World War… To discover these multiple gourmet stories, come to the Abbey, our guides are waiting for you!

¿Sabe lo que se comía en la Edad Media? ¿O cómo organizaban sus comidas los monjes de la Abbaye-aux-Hommes? Y qué decir de la organización de las cocinas en plena Guerra Mundial… Para descubrir estas numerosas historias de la alimentación, venga a la Abadía, ¡nuestros guías le esperan!

Wissen Sie, was man im Mittelalter gegessen hat? Oder wie die Mönche der Abbaye-aux-Hommes ihre Mahlzeiten organisierten? Und was ist mit der Organisation der Küchen mitten im Weltkrieg? Um diese vielfältigen Gourmetgeschichten zu entdecken, begeben Sie sich in die Abtei, unsere Führer warten auf Sie!

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité