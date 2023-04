Tristan et Isolde Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados

Tristan et Isolde, 31 mars 2023, Caen . Caen ,Calvados , Tristan et Isolde 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen Calvados

2023-03-31 19:00:00 – 2023-03-31 Caen

Calvados . Alors qu’elle s’apprête à épouser le roi Marke, Isolde lutte contre son inclination naissante pour Tristan, neveu et fidèle chevalier du roi. Pour l’éloigner définitivement, elle prépare un philtre de mort qui sera remplacé à son insu par un filtre d’amour. Un titre culte de Richard Wagner et du répertoire lyrique.

Venez découvrir la première mise en scène à l’opéra du nouveau directeur du Festival d’Avignon, Tiago Rodrigues.

Deux entractes sont prévues au cours du spectacle. L’opéra est chanté en allemand et surtitré en français.

Alors qu’elle s’apprête à épouser le roi Marke, Isolde lutte contre son inclination naissante pour Tristan, neveu et fidèle chevalier du roi. Pour l’éloigner définitivement, elle prépare un philtre de mort qui sera remplacé à son insu par un filtre d’amour. Un titre culte de Richard Wagner et du répertoire lyrique.

Venez découvrir la première mise en scène à l’opéra du nouveau directeur du Festival d’Avignon, Tiago Rodrigues.

Deux entractes sont prévues au cours du spectacle. L’opéra est chanté en allemand et surtitré en français.

https://theatre-caen.notre-billetterie.fr/ Caen

dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen Calvados Ville Caen Departement Calvados Tarif Lieu Ville Caen

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen /

Tristan et Isolde 2023-03-31 was last modified: by Tristan et Isolde Caen 31 mars 2023 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen Calvados caen Calvados

Caen Calvados