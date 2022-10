Parlez moi du ciel Caen Calvados Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Parlez moi du ciel Caen Calvados, 18 octobre 2022 11:00, Caen. 18 – 23 octobre Sur place Libre de 11h à 19h 0231730657

Travail du collectif Caramb’Art sur le thème: »Parlez moi du ciel » Du 18 au 23 octobre exposition à l’église du Vieux Saint Sauveur-Peintures ,gravures,arts plastiques,céramique et hommage à Cécile Carpena et ses parachutes brodés-1 Caen Calvados Place St Sauveur 14000 Caen Calvados mardi 18 octobre – 11h00 à 19h00

mercredi 19 octobre – 11h00 à 19h00

jeudi 20 octobre – 11h00 à 19h00

vendredi 21 octobre – 11h00 à 19h00

samedi 22 octobre – 11h00 à 19h00

dimanche 23 octobre – 11h00 à 19h00

Détails Heure : 11:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Calvados Adresse Place St Sauveur Ville Caen Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Caen Calvados Caen Departement Calvados

Caen Calvados Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Parlez moi du ciel Caen Calvados 2022-10-18 was last modified: by Parlez moi du ciel Caen Calvados Caen Calvados 18 octobre 2022 11:00 Caen Calvados Caen

Caen Calvados