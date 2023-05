Cocktail Recrutement à Caen : décrochez un emploi Caen Caen Catégories d’Évènement: Caen

https://job.wiz.bi/8Bqch Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Alors vous êtes au bon endroit ! La Caisse d’Épargne Normandie, en collaboration avec WIZBII, organise un Cocktail Recrutement le 20 juin à Caen. Pour participer, c’est juste ici : https://job.wiz.bi/8Bqch, la préinscription est gratuite et obligatoire. Attention les places sont limitées alors ne perdez pas de temps. Voici la liste des postes à pourvoir (H/F) : Chargés de Clientèle Particuliers Chargés de Clientèle Professionnelle

Le principe : un événement qui permet de rencontrer les recruteurs de la Caisse d'Épargne Normandie dans une ambiance décontractée. Le lieu est dévoilé uniquement sur inscription, mais on peut déjà vous dire que c'est un endroit d'exception situé à Caen !

