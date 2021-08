Caen ça bouge Caen, 9 octobre 2021, Caen.

Caen ça bouge 2021-10-09 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-10 16:00:00 16:00:00

Caen Calvados

Envie de découvrir Caen autrement ?

Participez à Caen ça bouge, le nouvel événement organisé les 9 & 10 octobre 2021 sur l’esplanade de Tocqueville, avec le soutien de la Ville de Caen.

Véritable festival des mobilités douces, Caen ça bouge, vous permettra de parcourir la ville autrement et durablement.

Et pour cela, 3 mobilisations au choix :

??Les balades à vélo – 10km / 20km.

??Les trails urbains de 8km / 19km.

?? Le village des mobilités : lieu où s’entremêleront animations ludiques et festives, conférences et ateliers.

A vélo, en courant ou en marchant, au choix.

contact@caencabouge.fr https://caencabouge.fr/

