Caen ça bouge Caen, 9 octobre 2021, Caen.

Caen ça bouge 2021-10-09 – 2021-10-10 Quai François-Mitterrand Quai François Mitterrand

Caen Calvados

Envie de découvrir Caen autrement ? Participez à Caen ça bouge, le nouvel événement organisé les 9 et 10 octobre.

Véritable festival des mobilités douces, Caen ça bouge, vous permettra de parcourir la ville autrement et durablement. À vélo, en courant ou en marchant, c’est vous qui choisissez.

3 mobilisations au choix :Les balades à vélo – 10km / 20km.Les trails urbains de 8km / 19km.Le village des mobilités : lieu où s’entremêleront animations ludiques et festives, conférences et ateliers.

Détails du programme

Inscription en ligne

avec le soutien de la Ville de Caen

contact@exaequo-communication.fr https://caencabouge.fr/

