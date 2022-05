Impressions Couleurs levant Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen Catégories d’évènement: Caen

Impressions Couleurs levant Bibliothèque Alexis de Tocqueville, 26 septembre 2020 10:00, Caen. 26 septembre – 31 octobre 2020 Sur place Sous réserve des contraintes sanitaires liées au Covid-19 https://bibliotheques.caenlamer.fr/Default/doc/AGENDA/3746 Exposition d’estampes réalisées par des étudiant·e·s de l’ésam Caen/Cherbourg et de l’ESADHaR. Exposition du 25 septembre au 31 octobre 2020. Proposée dans le cadre du festival Normandie Impressionniste, cette exposition vous présente des estampes réalisées en sérigraphie par des étudiant.e.s de l’ésam Caen/Cherbourg et de l’ESADHaR, sur le thème de “La couleur au jour le jour.”

Inauguration le 25 septembre à 18h, en présence des auteur.e.s des oeuvres, visites guidées les 10, 17 et 31 octobre à 17h.

