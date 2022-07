Royaumes – Balade théâtralisée Abbatiale Saint-Etienne Caen Catégories d’évènement: Caen

Balade théâtralisée au sein de l’abbatiale Saint-Etienne de Caen. Royames Irina, jeune historienne, s’apprête avec trac et enthousiasme à faire sa première visite guidée de l’abbatiale Saint-Etienne. Elle est loin de s’imaginer que cette visite, ponctuée de rencontres insolites, ne se passera pas comme prévu… Jeu : Lucille Botquin et Margaux Dumenil Texte : Lucille Botquin Mise en scène Gérald Frémont Durée : 40 minutes Public : adultes Sur réservation (jauge limitée) : doux.bleu.je@gmail.com Abbatiale Saint-Etienne Place Monseigneur des Hameaux 14000 Caen Calvados samedi 16 juillet – 19h00 à 19h45

