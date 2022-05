Balade architecturale “Caen, tu as jeu de piste” Abbatiale Saint-Étienne Caen Catégories d’évènement: Caen

Balade architecturale “Caen, tu as jeu de piste” Abbatiale Saint-Étienne, 19 septembre 2020 10:00, Caen. Samedi 19 septembre 2020, 10h00 Sur place Participation gratuite sous réserve des places disponibles. Inscription obligatoire. 0231155960, communication@caue14.fr, https://baladeducaue14.eventbrite.fr/?aff=baladepaysage Le CAUE du Calvados vous propose une balade commentée à pied dans le centre ville de Caen. Découverte, jeux d’énigmes, chasse aux détails et croquis sont au programme. Balade architecturale « Caen, tu as jeu de piste » Le samedi 19 septembre de 10h à 11h45 Le CAUE du Calvados vous propose une balade commentée à pied dans le centre ville de Caen, le samedi 19 septembre de 10h à 11h45. Elle sera encadrée par Eugénie Baylac, architecte au CAUE du Calvados.

Venez déambuler lors d’une balade ludique et agréable dans le centre ancien de la ville de Caen. Le circuit, sous forme de jeu d’énigmes et de chasse aux détails, démarre dans l’incontournable abbatiale de l’abbaye aux Hommes, passe par la petite rue Jean Marot aux incroyables façades, emprunte la place Fontette et son monumental ancien palais de justice, avant de finir par la place St Sauveur pour un temps libre de croquis sur la place ou dans un café, en fonction de la météo. Pour ce dernier temps libre, pas besoin de savoir dessiner, mais d’avoir envie de prendre le temps de contempler, déformation et interprétation du réel autorisés ! Informations pratiques : limitée à 15 personnes.

Chaque participant vient avec ses crayons pour dessiner et des vêtements de pluie en cas d’intempéries. Nous vous remettrons des carnets de dessins A5.

Les mineurs (à partir de 10 ans), qui souhaitent participer à la balade doivent être accompagnés d’un représentant légal majeur.

Les mineurs (à partir de 10 ans), qui souhaitent participer à la balade doivent être accompagnés d'un représentant légal majeur.

Chaque inscrit doit prévoir de venir et repartir par ses propres moyens au départ et à l'arrivée.

