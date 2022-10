Caen à la sauce Orelsan Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados Au cours de la visite, nous reviendrons sur la carrière d’Orelsan et les liens étroits qu’il entretient avec la ville de Caen.

Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’histoire qui se cache derrière les lieux qui jalonnent son parcours de vie et artistique, de s’imprégner de son univers, de ses textes, et de découvrir comment lui aussi, est source d’inspiration pour d’autres artistes …

Une visite proposée par Normandie Visite.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite. Ouverture de la billetterie le mercredi 13 octobre 2022 à 10h00 en ligne ou dans les bureaux d'informations touristiques de Caen et Ouistreham.

