Caen Calvados Après la visite Caen de A à Z : de Guillaume le Conquérant à Orelsan, Romain Desclos propose une nouvelle visite inédite entièrement basée autour des liens qui unissent Orelsan et la ville de Caen.

L’artiste est devenu au fil du temps une figure indissociable de la ville à laquelle il rend hommage régulièrement dans ses textes, ses clips… La visite permettra de s’immerger dans son parcours et son univers à travers les lieux qui le racontent le mieux.

Visite sur réservation en ligne.

France Inter a consacré un reportage sur cette visite à lire ou à écouter ici.

