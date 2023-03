95 ème salon international des artistes en Normandie 23 Rue Saint-Nicolas (Eglise Saint Nicolas) Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados

95 ème salon international des artistes en Normandie 23 Rue Saint-Nicolas (Eglise Saint Nicolas), 1 avril 2023 10:00, Caen. Nelly Carnet, peintre professionnelle, expose quatre toiles reliées à la perception de la réalité et à sa réception: sous le signe du peintre Velickovic 1 – 16 avril 1 Nelly Carnet, peintre professionnelle, expose quatre toiles reliées à la perception de la réalité et à sa réception : de l’apocalypse vécue en Ukraine sous le signe du peintre Velickovic aux catastrophes naturelles existantes ou en phase de se produire. Le geste lyrique n’en demeure pas moins absent, conduisant la main projetant, agressant ou caressant selon son degré d’inquiétude ou de sérénité.

Rendez-vous au 94ème salon des Artistes en Normandie, du 01/04 au 16/04 2023 à l’église Saint Nicolas de Caen de 11 heures à 18 heures 30 / 10 heures-19 heures le week-end. Présence de Nelly Carnet le samedi 1er avril en fin d’après-midi et le dimanche 16 avril toute la journée. 23 Rue Saint-Nicolas (Eglise Saint Nicolas) 14000 Caen Caen 14000 Calvados Nelly Carnet, peintre professionnelle, expose quatre toiles reliées à la perception de la réalité et à sa réception : de l’apocalypse vécue en Ukraine sous le signe du peintre Velickovic aux catastrophes naturelles existantes ou en phase de se produire. Le geste lyrique n’en demeure pas moins absent, conduisant la main projetant, agressant ou caressant selon son degré d’inquiétude ou de sérénité.

Rendez-vous au 94ème salon des Artistes en Normandie, du 01/04 au 16/04 2023 à l’église Saint Nicolas de Caen de 11 heures à 18 heures 30 / 10 heures-19 heures le week-end. Présence de Nelly Carnet le samedi 1er avril en fin d’après-midi et le dimanche 16 avril toute la journée.

Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu 23 Rue Saint-Nicolas (Eglise Saint Nicolas) Adresse 14000 Caen Ville Caen Departement Calvados Lieu Ville 23 Rue Saint-Nicolas (Eglise Saint Nicolas) Caen

23 Rue Saint-Nicolas (Eglise Saint Nicolas) Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

95 ème salon international des artistes en Normandie 23 Rue Saint-Nicolas (Eglise Saint Nicolas) 2023-04-01 was last modified: by 95 ème salon international des artistes en Normandie 23 Rue Saint-Nicolas (Eglise Saint Nicolas) 23 Rue Saint-Nicolas (Eglise Saint Nicolas) 1 avril 2023 10:00 23 Rue Saint-Nicolas (Eglise Saint Nicolas) Caen

Caen Calvados