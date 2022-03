94 ème salon des Artistes en Normandie 23 Rue Saint-Nicolas (Eglise Saint Nicolas) Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

94 ème salon des Artistes en Normandie 23 Rue Saint-Nicolas (Eglise Saint Nicolas), 2 avril 2022 10:00, Caen. 2 avril – 1 mai Sur place Entrée libre Nelly carnet expose des toiles abstraites d’inspiration lyrique. Nelly Carnet expose des toiles abstraites d’inspiration lyrique dont un diptyque (130 x 180) au 94 ème salon des Artistes en Normandie. Les invités d’honneur peintre et sculpteur sont Anne Bothuon et Christophe Blanc entourés de 80 artistes en Normandie. Entrée libre

Du 2 avril au 18 avril 2002

Semaine lundi 4 au vendredi 8 et lundi 11 au vendredi 15: 11 heures -18 heures 30

Week-end 2, 3 et 16, 17 avril : 10 heures – 19 heures

Présence de Nelly Carnet le lundi 18 avril de 11 heures à 18 heures 30 23 Rue Saint-Nicolas (Eglise Saint Nicolas) 14000 Caen 14000 Caen Calvados samedi 2 avril – 10h00 à 19h00

dimanche 3 avril – 10h00 à 19h00

lundi 4 avril – 11h00 à 18h30

mardi 5 avril – 11h00 à 18h30

mercredi 6 avril – 11h00 à 18h30

jeudi 7 avril – 11h00 à 18h30

vendredi 8 avril – 11h00 à 18h30

samedi 9 avril – 10h00 à 19h00

dimanche 10 avril – 10h00 à 19h00

lundi 11 avril – 11h00 à 18h30

mardi 12 avril – 11h00 à 18h30

mercredi 13 avril – 11h00 à 18h30

jeudi 14 avril – 11h00 à 18h30

vendredi 15 avril – 11h00 à 18h30

samedi 16 avril – 10h00 à 19h00

dimanche 17 avril – 10h00 à 19h00

lundi 18 avril – 11h00 à 18h30

dimanche 1er mai – 00h00 à 00h30

