Femmes et filles de Caen Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer Caen, lundi 26 août 2024.

Femmes et filles de Caen Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-26 18:00:00

fin : 2024-08-26 19:15:00

Elles sont étonnamment discrètes, et pourtant, certaines de ces femmes ont fait rayonner Caen hors de ses frontières, quand d’autres l’ornent et l’habitent au quotidien.

Qu’elles soient de chair, de métal ou de pierre… et si, le temps d’une visite, on mettait les caennaises à l’honneur ?

Visite menée par Claire Lesourd

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite.

Elles sont étonnamment discrètes, et pourtant, certaines de ces femmes ont fait rayonner Caen hors de ses frontières, quand d’autres l’ornent et l’habitent au quotidien.

Qu’elles soient de chair, de métal ou de pierre… et si, le temps d’une visite, on mettait les caennaises à l’honneur ?

Visite menée par Claire Lesourd

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite.

.

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 Place Saint-Pierre

Caen 14000 Calvados Normandie info@caenlamer-tourisme.fr



L’événement Femmes et filles de Caen Caen a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Caen la Mer