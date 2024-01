Alban Richard (ouverture publique) Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie Caen, jeudi 18 juillet 2024.

Alban Richard (ouverture publique) Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 19:00:00

fin : 2024-07-18 20:00:00

Pour sa nouvelle création – prévue en 2025 – Alban Richard se penche sur la formule du quatuor, addition de quatre solistes dont les partitions coexistent. Cette autonomie et cette juxtaposition, ce sont aussi celles du DJ devant ses platines, associant des musiques qui n’ont pas été pensées pour coexister. Dans une création irriguée par la vélocité et le dynamisme du DJing, Alban Richard travaille au remix des gestes et mouvements : reprendre, citer, coller, détourner, accélérer, ralentir, répéter, déformer en scratches, syncoper en micro-césures. Des outils que le chorégraphe va poser sur le corps et la voix des interprètes et associer à une esthétique du bégaiement pour s’intéresser non pas au phrasé mais à la boucle ou à la micro boucle. En jeu, l’idée d’un corps très habité, traversé par des états contraires, comme ceux des personnes sous l’influence de la drogue qu’interviewe le photographe américain Mark Laita. Avec Quartet, Alban Richard envisage l’écriture chorégraphique comme un travail de montage cinématographique, guidé par les techniques de séquencement et attentif aux questions d’enchainements et de ruptures temporelles.

Pour sa nouvelle création – prévue en 2025 – Alban Richard se penche sur la formule du quatuor, addition de quatre solistes dont les partitions coexistent. Cette autonomie et cette juxtaposition, ce sont aussi celles du DJ devant ses platines, associant des musiques qui n’ont pas été pensées pour coexister. Dans une création irriguée par la vélocité et le dynamisme du DJing, Alban Richard travaille au remix des gestes et mouvements : reprendre, citer, coller, détourner, accélérer, ralentir, répéter, déformer en scratches, syncoper en micro-césures. Des outils que le chorégraphe va poser sur le corps et la voix des interprètes et associer à une esthétique du bégaiement pour s’intéresser non pas au phrasé mais à la boucle ou à la micro boucle. En jeu, l’idée d’un corps très habité, traversé par des états contraires, comme ceux des personnes sous l’influence de la drogue qu’interviewe le photographe américain Mark Laita. Avec Quartet, Alban Richard envisage l’écriture chorégraphique comme un travail de montage cinématographique, guidé par les techniques de séquencement et attentif aux questions d’enchainements et de ruptures temporelles.

.

Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie 13 rue du Carel

Caen 14000 Calvados Normandie



L’événement Alban Richard (ouverture publique) Caen a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Caen la Mer