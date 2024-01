Clarissa Baumann (ouverture publique) Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie Caen, jeudi 25 avril 2024.

Début : 2024-04-25 19:00:00

fin : 2024-04-25 20:00:00

Pensé comme un projet chorégraphique ouvert à différentes formes exploratoires (installation, ateliers, écriture), bouche, bave, main prend la langue au pied de la lettre, à la fois comme système de signes propre à une communauté d’individus, permettant de s’exprimer et communiquer, et comme organe charnu et musculeux. De ce dialogue entre mots et physicalité, naît une performance chorégraphiée où Clarissa Baumann incarne toutes sortes de mutations : un corps entier devient bouche, avale, s’ouvre et se contracte ; des mains deviennent langue, avancent dans l’espace, esquissent des gestes dans l’air en suivant les contours de ce qui n’est pas ou plus ou pas encore. Ce désir de considérer le langage dans sa dimension physique, tactile et sonore, s’incarne dans un travail acoustique mené avec le compositeur et musicien Olavo Vianna, qui donne leur juste place aux sons du corps, des textures de la voix a` la respiration, en passant par des écoutes plus subtiles de l’estomac ou de la salive.

Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie 13 rue du Carel

Caen 14000 Calvados Normandie



